Syyllinen Kiinan koronalinjan epäonnistumiseen on maan kommunistinen puolue, mutta syyllisyyttään se ei tule koskaan tunnustamaan.

Kiinaa odottaa valtava terveyskatastrofi – jonka aiheuttaa maan kommunistinen puolue aivan järjettömistä syistä.

Tätä vastuutaan puolue ei tule koskaan tunnustamaan tai kantamaan, koska se ei uskalla menettää kasvojaan. Autoritaarisessa maassa uskottavuus ei ole uusiutuva luonnonvara. Kun uskottavuuden menettää, voi menettää valtansa ja jopa henkensä.

Kiina luopuu monista koronaviruspandemian vastaisista rajoitustoimistaan. Tammikuun 8. päivästä alkaen Kiinaan saapuvia matkustajia ei enää suljeta karanteenikeskuksiin. Kaikessa hiljaisuudessa myös muita aiemmin käytettyjä jyrkkiä ja kokonaisia kaupunginosia sulkeneita eristystoimia sekä testauskäytäntöjä poistetaan.

Silti rajoituksista luopuminen ei ole se varsinainen virhe. Virus oli jo karannut, eikä Kiinalla ollut enää varaa viruksen patoamisen aiheuttamaan talouskasvun katoon. Puolue teki katastrofaalisen virheen, kun se teki nollatoleranssista ja jyrkistä rajoituksista todisteita Kiinan ylivertaisuudesta. Kiina jäi saareksi koronaan tottuvan maailman keskelle.

Kiinan vanhuksista iso osa on puutteellisesti rokotettuja, kotimainen rokote on heikompi kuin läntinen, laumaimmuniteettia ei ole riittävästi, ja terveydenhoitojärjestelmä on rakennettu heikkotehoisen sairaalaverkoston varaan. Kun tämän laskee yhteen viruksen leviämisestä tehtyjen mallinnusten kanssa, lopputulos on, että kuolleita voi tulla jopa miljoona.

Huoli ei rajoitu vain Kiinaan. Valtava uusi korona-aalto lisää sitä mahdollisuutta, että viruksesta syntyisi taas uusi muunnos, joka lähtisi kiertämään maailmaa.

Jos modernin ajan suurimmat terveydenhuollon virheet joskus listataan, Kiinan kommunistisen puolueen koronalinjalla on mahdollisuus päästä listan kärkipäähän. Ja jos tuollainen lista tosiaan tehtäisiin, olisi aivan varmaa, että sitä ei saisi julkistaa Kiinassa. Kiina päätti osana linjanmuutosta, että se ei enää julkista päivittäisten sairastumisten määriäkään.

