Järjestyksenvalvojien tekemä tahallinen tai ylimitoitettu väkivalta jää usein piiloon.

Pääkaupunkiseudun juna-asemille vartiointipalveluja myyvässä Avarn Security -yrityksessä on paljon pielessä rekrytoinneissa, koulutuksessa ja sisäisessä valvonnassa. Epäily yhtiön työntekijöiden työajalla tekemistä järjestelmällisistä pahoinpitelyistä heijastuu valitettavasti epäluottamuksena koko yksityiseen turva- ja vartiointialaan.

Poliisin mukaan epäiltyjä rikoksia yhdistää järjestyksenvalvojan toimivallan räikeä ylittäminen sekä rikoksen uhrien nöyryytys ja alistaminen. Vartijat ovat kuvanneet pahoinpitelyjä.

Rikostutkinta alkoi ulkopuolisen ilmoitettua pahoinpitelystä poliisille. Uhreja ei ole tavoitettu. Se on surullista, muttei yllätä. Järjestyksenvalvojien tekemä tahallinen tai ylimitoitettu väkivalta jää usein piiloon, koska teot kohdistetaan heikossa asemassa oleviin. Uhrit eivät luota siihen, että he saavat oikeutta.

Järjestyksenvalvojien pahoinpitelyepäily osuu aikaan, jolloin vaaleihin valmistautuva Suomi keskustelee turvallisuudesta ja erityisesti katuväkivallasta. Luottamus yhteiskunnan turvallisuuteen on kovilla.

Turvallisuusyhtiön vartijoiden tekemiä pahoinpitelyjä ei voi myöskään ohittaa, kun keskustellaan poliisin reservistä.

Poliisille valmistellaan parhaillaan kriisitilanteisiin reserviä. Uuden lainsäädännön johtoajatuksena täytyy olla se, että vastuu yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta kuuluu poliisille ja muille viranomaisille. Vartiointiliikkeiden palveluksessa olevien järjestyksenvalvojien ja vartijoiden osuuden on jäätävä vain avustavaksi ja täydentäväksi. Reservipoliisin kelpoisuusvaatimuksista ei voi tinkiä, sillä kyse on kansalaisten perusoikeuksien turvaamisesta ja luottamuksesta poliisiin.

Yksityisellä vartiointialalla on käytävä keskustelu alan koulutuksesta. Myös palvelujen ostajalla on vastuu siitä, että vartijan moraaliin voi luottaa. Kyse on siitä, miten turvallisuusyritys kohtelee palvelun ostajan asiakkaita. Turva-alalta on vaadittava laatua.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.