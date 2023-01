Yli satatuhatta suomalaislasta asuu perheissä, joissa on maksuhäiriömerkintä.

Joulukuun alussa voimaan tullut lakimuutos poisti kertaheitolla yli puolitoista miljoonaa maksuhäiriömerkintää yli 18 000 suomalaiselta.

Maksuhäiriömerkintä poistuu nykyisin kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Ennen lakimuutosta maksuhäiriömerkinnät pysyivät rekisterissä yleensä kahdesta kolmeen vuotta.

Kun velka on maksettu, maksuhäiriömerkinnän tuoma leima poistuu nyt nopeammin. Uudistus kannustaa maksamaan vanhatkin velat, koska se johtaa puhtaisiin luottotietoihin.

Seuraava askel on positiivinen luottorekisteri, joka parhaimmillaan ehkäisee kotitalouksien ylivelkaantumista. Positiivinen luottorekisteri tuo keinoja oman luottokelpoisuuden arviointiin ja on siksi tärkeä osa velkaantumisen hallintaa.

Käynnissä oleva poikkeuksellinen hintojen nousu vaikuttaa kuitenkin maksuhäiriömerkintöjen kasvuun. Erityisesti huoli on lapsiperheistä.

Tutkijat Aapo Hiilamo, Niilo Luotonen ja Mia Hakovirta selvittävät Yhteiskuntapolitiikka-lehden tuoreessa artikkelissa, kuinka monessa lapsiperheessä vanhemmilla on maksuhäiriömerkintöjä.

Tulokset avaavat lapsiperheköyhyyttä uudella tavalla. Suomessa vähintään joka kymmenes lapsi asuu perheessä, jossa yhdellä vanhemmalla on maksuhäiriömerkintä. Yhden vanhemman perheiden vanhemmilla on muita enemmän maksuhäiriömerkintöjä. Maksuhäiriömerkinnät kohdistuvat erityisesti vanhempiin, joilla on taustalla työttömyyttä, matala koulutus ja pienet tulot. Maksuhäiriömerkinnät ovat yleisempiä monilapsisissa perheissä.

Lapsiperheiden velkaongelmat ovat vakava haaste taantumaan luisuvalle Suomelle. 1990-luvun lama jätti lapsiin syvät jäljet, eikä sama saisi toistua.

