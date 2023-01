Jos terveyspalvelut menevät vuoden alussa pahasti sekaisin, syyllisiä päästään etsimään eduskuntavaalien alla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta on tehty vuosikymmeniä ja nyt on – ainakin teoriassa – valmista. Vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on vain Helsinki.

Organisaatiouudistus on valtava, ja hyvinvointialueilla on edessä vaikea alku. Sote-palveluiden integraatioon on kohdistettu paljon odotuksia, mutta liikkeelle lähdetään kriisitunnelmissa. Niin rahasta kuin hoitajistakin on pulaa. Julkista taloutta odottaa sopeutus.

Palveluihin ei saada toivottuja parannuksia vielä pitkään aikaan. Ennemminkin edessä on monilla hyvinvointialuilla palveluverkoston supistaminen. Ikävä tosiasia on sekin, että jotkin hyvinvointialueet ovat jo lähtötilanteessa liian pieniä selvitäkseen velvoitteistaan.

Valmistautumisesta huolimatta edessä voi olla akuutteja ongelmia palvelutasossa, potilasjonoissa, tietojärjestelmissä, henkilökunnan palkanmaksussa ja päätöksentekokulttuurissa.

Toisilla hyvinvointialueilla siirtymä menee epäilemättä sujuvammin kuin toisilla. Onnistumista helpottaa sentään, että kansalaisten odotukset ovat luultavasti hyvin matalalla.

Alkuvuoden sujuminen ratkaisee sen, kuinka suuri vaaliteema sosiaali- ja terveyspalveluista tulee eduskuntavaaleissa. Huomiota ne taatusti saavat.

Tulevan hallituksen on oltava valmis tarttumaan nopeasti esiin nouseviin ongelmiin. Hyvinvointialueiden rahoitusmallia on todennäköisesti pakko uudistaa pikaisesti. Vasta vuosien kuluttua kuitenkin nähdään, päästäänkö sote-uudistuksella lähellekään sen tavoitetta eli laadukkaiden palveluiden turvaamista kaikille.

Uusien hyvinvointialueiden henkilöstöltä vaaditaan nyt paljon. Heillä on keskeinen rooli siinä, ettei kuntalaisten ensivaikutelmaksi uudistuksesta jää, että sosiaali- ja terveyspalvelut huononivat.

