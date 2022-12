Oikeusasiamies oli oikeassa puuttuessaan Poliisit-sarjan ongelmiin. Viranomaisten tulee suojella yksityisyyden suojaa.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvosteli lausunnossaan yksityisyyden suojan vaarantumista Poliisit-sarjan tekemisen yhteydessä. Oikeusasiamies oli saanut asiasta kantelun yksityishenkilöltä.

Poliisihallituksen mukaan poliisi on yrittänyt varmistaa, ettei salassa pidettäviä tietoja menisi ulkopuolisille, vaikka niin on voinut joskus käydä. Oikeusasiamies ei perustelusta vakuuttunut. Jääskeläisen mukaan Poliisit-sarjaa tuotetaan poliisitoiminnan kohdehenkilöiden yksityisyyden suojan vaarantumisen kustannuksella, mikä on ”hyvin ongelmallista”.

Poliisit-sarjassa tuotantoyhtiön kuvausryhmä seuraa poliisien työtä eri puolilla Suomea. Katsojalupaus on kuvata poliisityötä tosi-tv:n tyyliin, mutta käytännössä kuvaussessiot ovat pitkälti käsikirjoitettuja ja mukaan valitut poliisit hyvin valmennettuja. Jos jotain yllättävää kameralle tallentuu, se voidaan leikata pois, sillä Poliisihallituksella on sopimuksen mukaan oikeus sensuroida kuvattu materiaali.

Käytännössä tv-sarja ei ole aito dokumentti poliisin työstä vaan poliisin mainos. Ei ihme, että Poliisihallitus puolustaa ohjelmaa, josta ovat innostuneet muutkin viranomaiset. Tulli esittäytyy sarjassa Suomen Tulli, vankeinhoito sarjassa Linna, palomiehet ja ensihoitajat sarjassa Pelastajat.

Poliisin työtä kuvaavan tosi-tv:n idea on tuotu ulkomailta, ja muualla esimerkiksi rikoksiin syyllistyneiden yksityisyyttä saatetaan runnoa hyvinkin rumasti. Suomalaisversioissa meno on paljon kesympää, mutta kohdehenkilöiden yksityisyyttä on vaikeaa täysin suojata. Vaikka kasvoja tai rekisterinumeroita peiteltäisiin, jotain tunnistettavaa voi kuviin jäädä. Ainakin kuvausryhmälle päätyy väistämättä tietoa rikoksista epäillyistä. Oikeusasiamiehen huoli on aiheellinen.

Oikeusasiamiehen lausunto merkitsee sitä, että 14 kautta pyörineen sarjan jatko on vaakalaudalla. Yksi mahdollisuus olisi näytellä tilanteet jälkikäteen. Tai voisiko poliisi tuottaa sarjansa omin voimin? Tällaiset ratkaisut heikentäisivät mielikuvaa riippumattomasti tuotetusta tosi-tv:stä, mutta eihän se mielikuva ole totta ollutkaan.

Poliisit-sarjaa esittävät Nelonen ja Ruutu ovat osa Helsingin Sanomia julkaisevaa Sanoma Media Finlandia.

