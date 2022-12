Maailman jalkapallossa tulee uusia kuninkaita, mutta brasilialainen Pelé on aina kuninkaista ensimmäinen.

Maailman Pelénä tuntema brasilialainen jalkapalloilija Edison Arantes do Nascimento kuoli runsas viikko Qatarin MM-kisojen päättymisen jälkeen. Se tarjosi faneille tilaisuuden uppoutua lempiväittelyynsä siitä, kuka onkaan maailman kaikkien aikojen paras jalkapalloilija. Qatarin kisoissa Pelén haastajaksi nostettu Argentiinan Lionel Messi kruunasi upean uransa maailmanmestaruudella. Kolmas kuningas on argentiinalainen Diego Maradona.

Pelaajien taitoja on turha vertailla, sillä laji on Pelén ajoista mennyt valtavasti eteenpäin. Peléllä on ainoana pelaajana kolme maailmanmestaruutta, mutta isoja pokaaleja on muitakin. Siksi kannattaa katsoa, kenellä on ollut suurin vaikutus lajin kehitykseen.

Pelé oli aikanaan aivan uudenlainen pelaajatyyppi. Hän mullisti käsityksen siitä, miten jalkapalloa voi pelata. Pelén aikana ja avulla jalkapallosta tuli globaali mediailmiö. Siksi muut pelaajat voivat olla uusia Peléjä, mutta Edison Arantes do Nascimento on aina se aito ja alkuperäinen.

