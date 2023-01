STT kertoi uutenavuotena, että Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Hybridcoen ensimmäinen johtaja Matti Saarelainen joutui jättämään tehtävänsä vuonna 2019 epäasiallisen käytöksen vuoksi. Silloin tietoa ei kerrottu julkisuuteen.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Hybridcoen ensimmäinen johtaja Matti Saarelainen joutui jättämään tehtävänsä vuonna 2019 epäasiallisen käytöksen vuoksi, STT kertoi uutenavuotena.

Tätä ei tuolloin kerrottu julkisuuteen, eikä silloisen ulkoministerin Timo Soinin mukaan hänellekään. Saarelaisen ilmoitettiin siirtyvän takaisin suojelupoliisiin eli supoon, josta hän oli ollut virkavapaalla. Hybridcoen johtokunnan puheenjohtaja Jori Arvonen kiitteli silloin tiedotteessa Saarelaista keskuksen alkuvaiheen johtamisesta.

Edelleen puheenjohtajana toimiva Arvonen vahvisti nyt STT:lle Saarelaisen lähdön syyksi seksuaalisen häirinnän. Aikanaan syytä ei Arvosen mukaan kerrottu häirinnän uhrien suojelemiseksi.

Saarelaisen maine on jo kärsinyt. Iltalehti kertoi viime vuonna, että hänen epäillään silloisen Ulkomaalaisviraston johtajana 1990-luvulla vaikuttaneen siihen, että Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Gennadi Timtšenko sai Suomen kansalaisuuden. Saarelainen jäi viime vuonna suposta eläkkeelle, kun supo oli päättänyt tehdä hänestä uuden turvallisuusselvityksen.

Supo sai lommon maineeseensa, kun se näytti olleen vuosia välittämättä Saarelaisen roolista Timtšenko-tapauksessa, jonka selvittely jäi lopulta kesken miehen siirryttyä eläkkeelle. Nyt kolhun sai Helsingissä toimiva ja useiden maiden rahoittama Hybridcoe.

Osaamiskeskusta eivät koske Suomen julkisuuslait, joten salailussa ei ole toimittu laittomasti. Väärin on silti toimittu. Hybridcoe on tärkeä keskus, jonka tehtävänä on lisätä tietoa pahantahtoisten ulkovaltojen aiheuttamista hybridiuhista ja auttaa havaitsemaan haavoittuvuuksia. Tässä työssä avoimuus ja rehellisyys ovat olennainen asia, sillä salailu heikentää luottamusta keskuksen toimintaan sekä luo tilanteen, jota voidaan käyttää hyväksi.

