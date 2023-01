Netanjahun uusi hallitus on Israelin historian oikeistolaisin, mikä lisää jännitteitä myös Israelissa.

Benjamin Netanjahu palasi kuudennen kerran Israelin pääministeriksi keskellä maailmanpolitiikan suurta kriisiä, jota hänen uusi hallituksensa entisestään hämmentää.

Vankilatuomion uhkaama Netanjahu palasi valtaan syksyn vaalien niukan voiton jälkeen ja ääriuskonnollisten ja äärioikeistolaisten voimien tuella. Niissä Netanjahullakin on pitelemistä.

Netanjahu on itsekin tehnyt palestiinalaisten provosoimisesta taiteen, vaikka Iranin tuhoaminen onkin hänen todellinen sydämenasiansa. Uuden hallituksen ote miehitetyistä alueista kovenee entisestään. Ultranationalistinen poliisiministeri Itamar Ben-Gvir provosoi heti palestiinalaista äärijärjestöä Hamasia vierailemalla Temppelivuorella. Aiemmin tällaiset vierailut ovat synnyttäneet levottomuuksia.

Syyriaan Damaskuksen lentokentälle ja sen kupeeseen Israel teki tällä viikolla ohjusiskun kohteenaan Iranin tukemat aseelliset ryhmät.

Lähi-itä ja Persianlahden alue ovat keskellä isoja vallan siirtymiä, kun Yhdysvallat muovaa uusiksi suhdettaan arabimaailmaan. Myös Israel on normalisoinut suhteitaan osaan naapureistaan. Nyt peliin vaikuttaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Yhdysvaltojen tuki Israelille on yhä vahvaa. Samaan aikaan Netanjahulla on erikoinen suhde Venäjään. Venäjä on Syyriassa jäädäkseen, mikä sopii Israelille, kunhan Iran saadaan Syyriasta. Iran kuitenkin aseistaa Venäjää Ukrainaa vastaan. Ukrainaan Israelista on lähtenyt hyvin ristiriitaisia signaaleja.

Netanjahu on poliittisen vehkeilyn mestari, mutta uusi asetelma on hänellekin vaikea. Uusi hallitus on Israelin historian oikeistolaisin, mikä lisää jännitteitä Lähi-idän lisäksi Israelissa. Suuri osa israelilaisista ei hyväksy sitä, miten uusi hallitus horjuttaa korkeinta oikeutta, syrjii seksuaalivähemmistöjä ja vammaisia sekä kyseenalaistaa naiset armeijassa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.