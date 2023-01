Yhdysvaltain kongressissa nähtiin historiallinen näytelmä, kun republikaanit riitelivät edustajainhuoneen puhemiehen paikasta.

Kongressin edustajainhuoneessa tällä viikolla leimahtanut republikaanien sisäinen taistelu osoittaa, että levottomat ajat eivät ole ohi Yhdysvaltain politiikassa.

Marraskuun välivaalit menivät republikaaneilta odotettua heikommin, kun demokraatit säilyttivät enemmistönsä senaatissa ja edustajainhuoneessa republikaanien enemmistö jäi niukaksi. Puolueen ongelmat kasvoivat entisestään, kun parinkymmenen edustajan oppositioryhmä asettui vastustamaan enemmistön ehdokasta Kevin McCarthya edustajainhuoneen puhemiehen vaalissa.

Taistelu tv-kameroiden edessä oli paha nöyryytys republikaaneille, mutta demokraateillakaan ei ole syytä suuren vahingoniloon. Edustajainhuoneen työn halvaantuminen haittaisi monia asioita, kuten liittovaltion talouden hoitoa. Ulkopolitiikassa suurin valta on presidentillä ja senaatilla, mutta pitemmällä tähtäimellä maan toisen valtapuolueen riitely voi avata uusia mahdollisuuksia Venäjälle, jonka vaalivaikuttaminen saattoi ratkaista vuoden 2016 presidentinvaalit Donald Trumpin hyväksi.

Nykyinen hajaannus on vain uusin monista. Republikaaneihin on 1980-luvulta lähtien tullut säännöllisesti uusi aalto poliitikkoja, joista jokainen on pyrkinyt valtaan syyttämällä edeltäjiään liian pehmeiksi. Kierre huipentui tammikuussa 2021 kongressin väkivaltaiseen valtaukseen. Edes se ei saanut kaikkia järkiinsä. Nykyisestä parinkymmenen edustajan oppositioryhmittymästä melkein kaikki kiistävät vuoden 2020 presidentinvaalien tulokset.

Oppositioryhmää kutsutaan trumpilaisiksi tai äärioikeistolaisiksi, mutta perinteiset poliittiset leimat kuvaavat huonosti sekavaa joukkiota, jota yhdistävät lähinnä katkeruus nykymenoon ja halu panna ranttaliksi. Tällaista pahaa oloa on äänestäjissäkin yhä paljon, mutta niin on myös halua palata hiljalleen kohti normaalia. Republikaanipuolueen täytyy ratkaista, kummalle puolelle se asettuu.

