Kun Mikko Savolasta tuli torstaina puolustusministeri, hallituksessa on nyt neljä ministeriä Vaasan vaalipiiristä, ja kolme heistä on keskustalaisia. Joku keskustaministereistä on vaarassa pudota eduskunnasta kevään vaaleissa.

Tasavallan alkuaikoina vitsailtiin, että uudet ministerit vain kävelevät Senaatintorin yli valtioneuvoston linnaan Helsingin yliopistosta, jossa moni heistä tavallisesti työskenteli professorina.

Nykyisen hallituksen aikana yliopiston näyttää korvanneen Vaasan vaalipiiri. Sen jälkeen kun Mikko Savolasta (kesk) tuli torstaina puolustusministeri, Sanna Marinin (sd) hallituksessa on neljä vaalipiirin edustajaa: Savola, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r). Se on jo kunnon keskittymä, kun ottaa huomioon, että hallituksessa on 19 ministeriä ja Vaasan vaalipiiristä on valittu nykyiseen eduskuntaan 16 kansanedustajaa.

Keskustan kohdalla tilanne on jo vähän koominen. Puolue sai viime vaaleissa Vaasan vaalipiiristä neljä kansanedustajaa, joista kolme on nyt siis ministerinä. Hallituksesta ulkona on nelikosta vain Pasi Kivisaari, joka sai porukasta eniten ääniä. Myös keskustan puheet alueellisen edustavuuden tärkeydestä joutuvat outoon valoon, kun yli puolet puolueen ministereistä on samasta vaalipiiristä.

Tilanne on tietenkin sattumien summa. Savola nousi ministeriksi, kun Antti Kaikkonen (kesk) ilmoitti yllättäen jäävänsä vanhempainvapaalle. Vasta siinä vaiheessa useimmat huomasivat Vaasan vaalipiirin edustajien vahvan keskittymän.

Huomiota lisäsi toiminnallaan keskustan johto: aluksi se esitti, ettei hallitukseen tulisikaan Kaikkosen tilalle uutta ministeriä vaan Lintilä voisi hoitaa puolustusministerin tehtävät omiensa ohella. Turvallisuuspolitiikkaa tunteva Savola oli luontevin korvaajaehdokas, joten ehdotus herätti heti epäilyt, etteivät jotkut tai joku hallituksessa halua Savolaa ministeriksi vaalien alla.

Nyt Vaasan vaalipiiriä seurataan tarkasti. Nykyisellä kannatuksella keskustaa uhkaa vaalipiirissä yhden eduskuntapaikan menetys, joten myös joku nykyisistä ministereistä on putoamisuhan alla.

