Pääministeri Sanna Marin (sd) väittää puhuvansa heikoimpien puolesta samaan aikaan kun heikoimmille tärkeät translaki, vammaispalvelulaki ja saamelaiskäräjälaki uhkaavat jäädä hyväksymättä eduskunnassa.

”Nämä ovat arvovaalit. Kun on vaikeuksia yhteiskunnassa, kun hinnat kohoavat, kun meillä on sota Euroopassa, niin on arvovalinta, että keneltä otetaan ja kenelle annetaan. Oikeiston linja on selvä: he ottavat kaikkein heikoimmilta ja antavat kaikkein vauraimmille”, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi 10.11. Ilta-Sanomien vaalitentissä.

Samaan aikaan eduskunnassa kolme hallitusohjelmaan kirjattua lakia uhkaa jäädä hyväksymättä ja raueta, koska hallitus toi ne käsittelyyn viime tipassa. Translaki, saamelaiskäräjälaki ja vammaispalvelulaki eivät ehkä kosketa suuria joukkoja, mutta niille, joita ne koskettavat, ne ovat äärimmäisen tärkeitä. He ovat nimittäin niitä kaikkein heikoimpia.

Heikoimmat jäävät vaalien lähestyessä jalkoihin. Enemmän ääniä tuovat sähkö- ja maataloustuet eivät taatusti jumiudu eduskunnan valiokuntiin.

Hallitus voi syyttää tilanteesta kriisejä tai oppositiota, mutta tosiasia on, että Marinin hallituksella olisi ollut valta ja äänet viedä läpi kolme tärkeää lakia – ja on vieläkin. Kyseessä on arvovalinta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.