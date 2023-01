Vaikka Sdp:n puoluejohtaja Sanna Marin ja kokoomuksen puoluejohtaja Petteri Orpo ottavat räväkästi yhteen, he pitävät huolta siitä, että puolueet mahtuisivat myös samaan hallitukseen.

Eduskuntavaalien ensimmäiset vaaliväittelyt näyttivät tällä viikolla, että edessä on poikkeuksellisen kipakkaa, ideologista ja myös populistista kamppailua suurimman puolueen ja pääministerin paikasta. Valokeila on kannatusmittauksien kärkikolmikossa kokoomuksen Petteri Orpossa, perussuomalaisten Riikka Purrassa ja sosiaalidemokraattien Sanna Marinissa.

Varsinkin television vaaliväittelyt ovat kuin vaalikampanjoita pienoiskoossa. Äänestäjän suurennuslasin alle on osattava tuoda kaikkein olennaisin kiinnostavassa muodossa. Katsojalle ja äänestäjälle väittelyt ovat tehokasta tiedonkeruuta puolueista ja niiden johtajista. Puoluejohtajien on debateissa puhuteltava valikoivia äänestäjiä, sillä puolueille on vaali vaalilta vähemmän varmoja tukijoita.

Marin ja Orpo ottivat perjantaina näyttävästi yhteen Politiikan toimittajien yhdistyksen debatissa. Vaikka Marin kantaa pääministerin vastuuta, hänestä hyökkäys on nyt selvästikin paras puolustus. Perussuomalaiset Marin määritteli rasistiseksi puolueeksi. Samalla hän heitti varjon kokoomuksen ylle väittämällä Orpon hamuavan valtaan hinnalla millä hyvänsä.

Marin rakentaa arvovaaleja ja Orpo velkavaaleja. Mutta vaikka Marin ja Orpo ottavat yhteen, he pitävät huolta siitä, että puolueet mahtuisivat myös samaan hallitukseen. Puheet ovat silti kovia. ”Jos kokoomus luopuu vuorineuvosten veronalennuksista ja näistä haihatteluista, mitä se suunnittelee, niin ilman muuta me olemme valmiita neuvottelemaan ja keskustelemaan”, Marin sanoi.

Vuorineuvosten veronalennuksia ja muita tällä viikolla esiteltyjä iskulauseita kuullaan vielä kyllästymiseen asti. Ääniä houkutellaan taiten laadituilla kampanjoilla ja taktisilla ulostuloilla. Äänestäjiä puhutellaan nyt myös suoraan kuluttajina, joilla olisi oltava kuluttajansuoja – eli selvyys siitä, millaisessa hallituskombossa puolueet voisivat toimia.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.