Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien eteneminen on vahvasti kytköksissä Yhdysvaltojen ja Turkin hävittäjäkauppaan.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu vierailee tällä viikolla tapaamassa Yhdysvaltojen johtoa. Tapaamiset ratkaisevat, pyytääkö presidentti Joe Bidenin hallinto kongressilta luvan myydä Turkille ja Kreikalle F-16-hävittäjiä. Turkin osalta kyse on valtavasta, noin 20 miljardin dollarin asekaupasta.

Suomi on toivonut, että jos Yhdysvallat vain voi, se vaikuttaisi Turkkiin Nato-prosessissa. Nyt tämä kortti pelataan, sillä Yhdysvallat pitää kaupan toteutumisen yhtenä ehtona Suomen ja Ruotsin Nato-ratifiointeja.

Tähdet voisivat kuitenkin olla suotuisammassakin asennossa. Yhdysvaltojen ja Turkin suhde on kompleksinen monesta syystä. Osa amerikkalaissenaattoreista jarruttaa hävittäjäkauppaa Turkin kanssa, vaikka pitääkin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä tärkeänä.

Turkille asekaupalla on iso merkitys, ja kauppaa edistääkseen Turkki saattaa myöntyä erilaisiin vaatimuksiin. Varmaa se ei kuitenkaan ole. Turkki on Yhdysvalloille hyvin tärkeä muutenkin kuin Mustanmeren portinvartijana, joka on keskeisessä osassa Ukrainan sodassa.

Samaan aikaan Ruotsin johdossa pinna kiristyy, kun kurdivähemmistö testaa kansalaisyhteiskunnan sietokykyä. Kurdiryhmän mielenosoituksessa Tukholmassa riepoteltiin presidentti Recep Tayyip Erdoğania muistuttavaa nukkea.

Pääministeri Ulf Kristersson piti toimintaa Ruotsin Nato-jäsenyyden sabotointina. Erdoğan vastasi vaatimalla lisää turkkilaisten luovutuksia. Samalla peruuntui Ruotsin valtiopäivien ja Suomen eduskunnan puhemiesten Ankaran-vierailu, joten kanava Turkkiin on hetken kiinni.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on nappula isossa pelissä, jossa pelilauta on nyt Washingtonissa. Käsillä on merkittävä siirto.

