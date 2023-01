Sovittelijan ovella on kohta ruuhkaa

Teollisuuden liittojen työtaistelut voivat olla vasta esimakua kevään palkkaneuvottelujen juonesta.

Teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työriitojen sovittelu alkoi eilen keskiviikkona. Neuvottelut kummassakin teollisuudenhaarassa kariutuivat maanantaina. Ylityökiellot tulivat voimaan saman tien. Lakot alkaisivat helmikuun alussa.

Ajankohta neuvottelujen katkaisemiselle oli sikäli hyvin valittu, että tammi–helmikuun vaihteeseen on kaksi viikkoa. Lakonuhasta pitää ilmoittaa työnantajalle ja valtakunnansovittelijalle kahta viikkoa ennen lakon aiottua alkamispäivää.

Ajankohta oli hyvin valittu siinäkin mielessä, että tammi–helmikuun vaihteessa katkolla ovat myös Pamin sopimus kaupan alalla sekä kuljetusalan AKT:n sopimus, jossa on mukana myös satamien ahtaajien sopimus. Viime viikolla Teollisuusliitto, AKT ja Pam pitivät yhteisesiintymisen, jonka viesti oli yksituumaisuutta korostava: yhteisiin työtaistelutoimiin varaudutaan.

AKT:lla on jo aiemmin sovittu hallituksen kokous huomenna perjantaina. Sieltä voi tulla ainakin jonkinlainen työtaisteluvaroitus.

Teollisuusliitto ja toimihenkilöliitot ovat rajanneet alkuvaiheen työtaistelu-uhat ajallisesti, ja ne koskevat vain joitakin yrityksiä. Jos varovainen työtaistelun aloitus ei pure Teknologiateollisuuden työnantajiin ja Kemianteollisuuteen, palkansaajilla on mahdollisuus kiristää lakkoruuvia. Palkansaajapuolella ei haluta panna koko alaa kerralla lakkoon. Palkansaajat tarvitsevat palkkansa.

Neuvottelut kariutuivat erimielisyyteen palkankorotuksen suuruudesta, kuten yleensä käy. Teollisuusliitto haluaisi saada paikatuksi mahdollisimman ison osan palkansaajien ostovoiman heikkenemisestä. Inflaatio pyörii yhä noin yhdeksässä prosentissa. Sellaisia korotuksia ei ole tulossa, sen kaikki ymmärtävät.

Kaupungilla on arvailtu, että työnantaja olisi tarjonnut kolmea prosenttia ja työntekijät vaatineet ainakin neljää prosenttia. Siihen viittaisi myös SAK:n aiempi linjaus, jonka mukaan 3,5 prosentin korotukset eivät sille riitä.

Saksassa metallityöläiset saavat tänä vuonna enimmillään noin viiden prosentin korotukset. SAK on halunnut korotuksia, jotka vertautuvat Saksan korotuksiin. Jos Suomessa palkankorotukset jäävät alle Saksan tason, suomalaisen työn kilpailukyky ei ay-väen mielestä vaarannu. Puhtaasti numeroita vertaillen niin onkin, mutta kannattaa muistaa, että Saksassa palkat joustavat myös alaspäin paljon notkeammin kuin Suomessa.

Teollisuusliitto on aiemmin tuskaillut, että sen harteille on kasattu turhankin paljon painoa, sillä myös kunta- ja hyvinvointialojen palkankorotukset on sidottu Teollisuusliiton ja AKT:n korotuksiin. Vastaavasti kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien järjestössä KT:ssä seurataan kauhunsekaisin tuntein teollisuuden neuvotteluja – tuleehan kuntien ja hyvinvointialueiden palkollisille sovittelulautakunnan ehdotuksen mukaisesti automaattisesti noin prosentin suuremmat korotukset kuin teollisuuden työntekijöille.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi syytti tiedotteessaan Teollisuusliittoa neuvottelujen tahallisesta pitkittämisestä. Ulkopuolinenkin voi nähdä, että Teollisuusliitto on pitkittänyt neuvotteluja, koska halusi AKT:n ja Pamin ehtivän mukaan. Niin mahdollisesta työtaistelu-uhasta tulee kattavampi, näkyvämpi ja tehokkaampi. Työtaistelurintamaan voi tulla vielä muitakin SAK:n liittoja, riippuen siitä, milloin kunkin alan sopimukset päättyvät.

Varustautuminen näyttää vahvalta, ja kovaa voi lähiaikoina olla uhokin. Siitä on kuitenkin vielä turhan aikaista kovin paljon pelästyä, sillä sopuun on kyllä aineksia, vaikkei vielä valmiuksia. Kunhan neuvottelujen ketsuppipullon tulppa saadaan auki, uusia sopimuksia voi syntyä yhtenä ryöppynä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.