Vaalien alla puolueet taistelevat siitä, kuka saa määriteltyä keskustelun agendan. Erityisen kovaa siitä kamppailevat jo nyt demarit ja perussuomalaiset, sillä molemmat joutuvat näkemään kokoomusta enemmän vaivaa saadakseen kannattajansa äänestämään.

Keskiviikkona julkaistun HS-gallupin perusteella on helppo ennustaa kiihkeää eduskuntavaalikampanjointia.

Jo pitkään kannatusmittauksissa kärkisijaa pitänyt kokoomus on edelleen ykkönen 22,8 prosentin kannatuksella. Perussuomalaiset on noussut Sdp:n ohi kakkoseksi; perussuomalaisia sanoisi äänestävänsä nyt 19,1 prosenttia. Kolmantena olevaa Sdp:tä äänestäisi 18,5 prosenttia.

Tämä kolmikko taistelee kevään vaaleissa suurimman puolueen asemasta. Nyt nousussa on perussuomalaiset, joiden kannatus kasvoi joulukuulta 1,2 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen kannatus pieneni kuukaudessa 0,7 prosenttiyksikköä ja demarien 0,6 prosenttiyksikköä. Ennen vaaleja ehtii kuitenkin tapahtua vielä paljon.

Kokoomuksessa on tiedetty kauan, että gallupjohtaja on tenteissä muiden hyökkäysten kohteena, mutta nyt puolueessa on havahduttu siihen, että kokoomus voi ajautua myös reagoijaksi tai pahimmillaan jopa seuraamaan sivusta räväkämpien kiistelyä. Kipinöintiä on siis odotettavissa.

Tuoreessa HS-gallupissa on kaksi historiallista lukua. Ensinnäkin pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksessa istuvien puolueiden yhteenlaskettu kannatus on ensimmäistä kertaa alle 50 prosenttia eli 49,7.

Neljäntenä olevan keskustan kannatus (9,8 prosenttia) taas oli matalin vuonna 1991 alkaneen mittaushistorian aikana. Keskustan päähaaste on saada puoluetta aiemmin äänestäneet luottamaan siihen uudelleen. Niinpä kipinöitä sinkoilee vielä paljon myös keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon ylikierroksilla pyörivästä ideamyllystä.

