Venäjä on systemaattinen ja aktiivinen vakooja niin fyysisesti kuin digitaalisesti kybermaailmassa.

Ruotsalaisten vakoilijaveljesten Peyman ja Payam Kian saamat kovat tuomiot Venäjän ja sotilastiedustelupalvelu GRU:n hyväksi toimimisesta kertovat kaksikon ehtineen tehdä valtavat vahingot Ruotsin turvallisuudelle.

Veljeksistä vanhempi, Peyman Kia, työskenteli turvallisuuspoliisi Säpossa ja sotilastiedustelussa (Must). Ne ovat Ruotsin tärkeimmät Venäjän tiedustelu- ja vaikuttamistyötä vastaan toimivat turvallisuusviranomaiset. Peyman Kia sai torstaina elinkautisen vankeustuomion törkeästä vakoilusta. Nuorempi veli Payam Kia hoiti muun muassa yhteyksiä GRU:hun. Hänet tuomittiin lähes kymmeneksi vuodeksi vankeuteen.

Iranilaistaustaisten veljesten tarinassa on paljon erikoisia elementtejä, ja tapausta on jo verrattu myös Suomen ja Ruotsin vakoiluhistoriaan vahvan jäljen jättäneen Stig Berglingin käänteisiin. Kyse on myyristä turvallisuuspoliisin sisällä. Vakoilijaveljeksiltä Venäjä on saanut todennäköisesti käyttöönsä laajasti turvallisuussalaisuuksia, vaikka Peyman Kialla ei olisi ollut pääsyä kaikkein salaisimpiin tietoihin. Noin kymmenessä vuodessa vääriin käsiin ehtii päätyä huomattava määrä tietoa.

Venäjä on systemaattinen ja aktiivinen vakooja niin fyysisesti kuin digitaalisesti kybermaailmassa. Paljastuneita vakoilutapauksia on Pohjoismaistakin lukuisia. Esimerkiksi Norjassa brasilialaisena tiedemiehenä esiintynyt mies paljastui lokakuussa venäläiseksi vakoojaksi.

Oman turvallisuuspalvelun sisällä toimineen myyrän kiinni saaminen on toisella tavalla hätkähdyttävää kuin kybervakoilu tai uutiset länsimaiden karkottamista venäläisdiplomaateista, jotka todellisuudessa ovat olleet vakoilijoita. Kun vieras valta, esimerkiksi Venäjä tai Kiina, etsii informantteja ja myyriä tiedusteluelimistä, taustalla on paljon erilaista kartoitustyötä. Heikkoja lenkkejä selvästi myös löytyy.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.