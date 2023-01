Propagandan rumputuleen on hyvä varautua

Länsimaat ovat Venäjän johdon puheissa julma ja ikiaikainen vihollinen.

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev vihjaili tällä viikolla, että Venäjän häviö Ukrainassa voi johtaa ydinsotaan. Uhkaus oli toki epäsuora, sillä Medvedev oli puhuvinaan ydinasevaltioista yleisellä tasolla, mutta viesti oli selkeä.

Medvedevin tiukat sanat oli ennen muuta tarkoitettu uhkailuksi lännelle, mutta niillä oli myös sisäpoliittinen viesti. Venäjän lähes 11 kuukautta sitten aloittama suurhyökkäys Ukrainaan ei suju lainkaan suunnitelmien mukaan, joten Venäjän johdon on yritettävä selittää kansalle, että Venäjä on Ukrainassa puolustussodassa länttä vastaan.

Tähän jonkinlaiseen henkisen maanpuolustuksen korostamiseen liittyvät myös Moskovan katoille ilmestyneet ilmapuolustusaseet. Ne tosin myös muistuttavat, millainen virhe Venäjän johtajan Vladimir Putin hyökkäyspäätös oli.

Venäjän johdon viestintää helpottaa, ettei totta tarvitse puhua. Putin on tyhjentänyt Venäjän informaatiotilan kilpailijoista, joten kotiyleisö ei saa propagandaa haastavaa tai sen väitteitä oikaisevaa tietoa. Se helpottaa myös propagandan keskiöön taas tauon jälkeen noussutta lännen haukkumista ja syyttämistä, mikä näkyi tällä viikolla Putinin sekä ulkoministeri Sergei Lavrovin puheissa. Niissä sivuttiin myös Suomea.

Putinin järjestelmän opinkappaleeksi on muodostunut toisessa maailmansodassa saadun voiton korostaminen. Voitto oli venäläisille jo entuudestaan tärkeä, sillä sota kosketti lähes kaikkia perheitä ja natsi-Saksa oli julma miehittäjä. Siksi natseista ja fasisteista puhuminen soittelee monien venäläisten sielun kieliä, minkä Kreml tietää.

Putin on tehnyt voitosta kultin, joten esimerkiksi Neuvostoliiton aiempi yhteistyö natsi-Saksan kanssa on asia, josta ei puhuta. Sittemmin on vaiettu myös Neuvostoliiton länsiliittolaisista, vaikka heidän apunsa oli Neuvostoliiton selviytymiselle tärkeää. Nyt koko länsimaailma esitetään fasistisena, joten Leningradin piirityksen muistojuhlassa Putin esitti piirityksen jonkinlaisena yleiseurooppalaisena operaationa. Myös Suomesta ja suomalaisista puhutaan koko ajan enemmän vanhoina natseina, joiden rikoksia ei ole selvitetty.

Länsimaat ovat siis Venäjän johdon puheissa julma ja ikiaikainen vihollinen. Suomenkin on varauduttava propagandan yhä kiivaampaan rumputuleen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.