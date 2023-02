Epävarmoina aikoina pelko voittaa ahneuden.

Piensijoittajille tuli pari vuotta sitten käyttöön uusi sijoittamisen muoto: osakesäästö­tili. Se eroaa tavanomaisesta arvo-osuus­tilistä lähinnä siten, että kun arvo-osuus­tilillä osinkoja tai osakkeiden myyntivoittoa verotetaan saman tien, osakesäästö­tilillä verottaja ottaa omansa vasta silloin kun tililtä nostetaan säästöjä.

Näin piensijoittaja pääsee hyötymään tavallista osakesijoitusta paremmin korkoa korolle -ilmiöstä. Idea on hieman sama kuin rikkaiden sijoitusvakuutuskuorissa ja vielä rikkaampien sijoitusyhtiöissä.

Piensijoittajat odottivat osakesäästötilin avaamista innoissaan. Olihan se uusi muoto edistää kansankapitalismia eli sitä, että tavallinen palkansaaja voi panna osan palkastaan syrjään ja sijoittaa sen osake- tai korkomarkkinoille.

Osakesäästötilin alkuvuodet sen suosio onkin ollut huima: tilejä on parissa vuodessa avattu yli 300 000.

Osakesäästötilillä on oikeastaan vain pari kolme merkittävää rajoitusta: tilille talletettavien varojen yläraja on 50 000 euroa, ja tilille voi siirtää vain rahaa, ei osakkeita. Lisäksi tilejä voi avata vain yhden.

Toistaiseksi ainakin kaksi kansanedustajaa on sanonut julkisuuteen, että osakesäästötilin talletusten ylärajaa pitäisi nostaa: Matias Marttinen (kok) ja Peter Östman (kd).

Edustajat harjoittavat – kauniisti muotoiltuna – tarkoin kohdennettua vaalimarkkinointia. Näinä nousevien korkojen ja kallistuvan ruokakassin aikoina suhteellisen pieni osa äänestäjäkunnasta pitää osakesäästötilin liian alhaista talletusrajaa yhteiskunnallisena epäkohtana.

Kansankapitalismi ei juuri nyt voi muutenkaan kovin hyvin. Sen voi nähdä vaikka siitä, että erilaisten sijoitustuotteiden markkinointi on viime kuukausina rauhoittunut. Syy ei ainakaan ole siinä, että osakesäästötilin yläraja olisi tullut vastaan.

Pelon ja ahneuden välillä epäröivä piensijoittaja on taantuvan talouden oloissa siirtynyt pelon puolelle. Epävarmoina aikoina riskinsietokyky ja -halu pienenevät merkittävästi.

Ylipäätään kansankapitalismi leviää aina nousukausien aikaan. Vaikka edessä oleva talouden taantuma osoittautuisi jälkeenpäin lyhytaikaiseksi ja lieväksi, riskinottohalua se kummasti pienentää.

Tavalliselle palkansaajalle tuntuu käyvän joka kerta samalla tavalla: kun pelko muuttuu ahneudeksi, on jo liian myöhäistä mennä mukaan markkinoille. Kiivain kurssinousu on jo takanapäin, ja seuraava taantuma on yhä lähempänä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.