Rikokset ja rikolliset kiinnostavat yleisöä, joka ahmii tosipohjaisia true crime -tarinoita. Rikosten vähättelyyn tai rikollisten ihailuun ei pidä lähteä.

Katiska-huumejutun päähenkilöstä Niko Ranta-ahosta on ilmestymässä elämäkerta, jonka kirjoittaa toimittaja Aki Linnanahde. Kirjan kustantaja WSOY kertoo tiedotteessaan tulossa olevasta teoksesta: ”Kirja kertoo häikäilemättömästä liikemiehestä ja vakavia huumerikoksia tehneestä ihmisestä, mutta myös murrosikään asti äidilleen iltapusun antaneesta ja iltarukouksen lukeneesta pojasta.”

Oikeisiin rikoksiin perustuva true crime on ollut jo jonkin aikaa suosittua niin kirjoissa kuin televisiossakin. Meno käy koko ajan hurjemmaksi. Yhdysvaltalaisessa Netflix-sarjassa kannibalismiin ja nekrofiliaan ryhtynyttä sarjamurhaaja Jeffrey Dahmeria näytellyt Evan Peters voitti äskettäin Golden Globe -palkinnon parhaasta miespääosasta. Sarja on nostanut vastalauseita uhrien kärsimysten sivuuttamisesta. Samasta on nyt syytetty WSOY:tä. Yleisön makua voi hämmästellä, mutta vastuunsa on myös kustantajalla. Ihailua eivät rikolliset ansaitse.

