Suomen nyrkkeilyliitto on lähettämässä urheilijoita MM-kisoihin, joilla murretaan Venäjän kansainvälistä urheilupannaa. Valtion on syytä reagoida tällaiseen tiukasti.

Suomen nyrkkeilyliitto on päättänyt lähettää kilpailijoita maaliskuussa Intiassa järjestettäviin naisten MM-kisoihin, vaikka niihin osallistuu myös Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoita. Päätös on ristiriidassa Suomen valtion ja Olympiakomitean linjausten kanssa ja voi johtaa liiton tukien leikkaamiseen. Nyrkkeilyliitto sai valtiolta viime vuonna 218 000 euroa, josta 15 prosenttia on sidottu toiminnan vastuullisuuteen.

Valtiovallan pitää olla hereillä, sillä kysymys ei ole yhdestä turnauksesta. Venäjä yrittää päästä ulos kansainvälisestä urheilupaitsiostaan käyttämällä hyväkseen Kansainvälistä nyrkkeilyliittoa, jota johtaa venäläinen Umar Kremlev.

Naisten MM-kisojen ei ehkä lasketa herättävän suurta huomiota, mutta jatkossa muut lajit voivat vedota tähän ennakkotapaukseen. Siksi myös valtion on tehtävä siitä ennakkotapaus: jos nyrkkeilyliitto tietoisesti pyyhkii jalkansa Suomen ja Olympiakomitean linjauksiin, se ei ansaitse valtionapua.

