Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt jättivät tiistaina välikysymyksensä julkisen talouden velkaantumisesta. Perussuomalaiset jäi välikysymyksestä pois, koska puolue on muiden oppositiopuolueiden kanssa eri mieltä erityisesti työperäisestä maahanmuutosta.

Välikysymys on erityisen ajankohtainen, sillä valtiovarainministeriö on arvioinut tänä vuonna valtion korkomenojen kolminkertaistuvan viimevuotisesta 2,4 miljardiin euroon.

Hallitus ei välikysymykseen kuitenkaan kaadu, joten isoin uutinen on perussuomalaisten jääminen pois välikysymyksestä. Perussuomalaiset aikoo kuitenkin tehdä välikysymyksen eduskuntakäsittelyn aikana oman epäluottamuslause-esityksensä.

Perussuomalaiset sanoo olevansa kokoomuksen kanssa samaa mieltä siitä, että julkisen velkaantumisen pitää vähentyä ja menoja on leikattava. Sen sijaan keinoista julkisen talouden vahvistamiseksi puolueet ovat eri mieltä. Käytännössä perussuomalaiset vastustaa ehdotuksia, joita kokoomus on tehnyt työttömyysturvan muuttamiseksi ja työperäisen maahanmuuton kannustamiseksi.

Osa erimielisyydestä selittyy vaalien läheisyydellä. HS-gallupeissa kokoomus on pitänyt tähän asti ykkössijansa, mutta perussuomalaiset on noussut kakkoseksi ohi Sdp:n. Perussuomalaisilla on varsinkin potentiaalisissa äänestäjissä ihmisiä, jotka eivät halua kuullakaan sellaisista työttömyysturvan muutoksista, joita kokoomus kutsuu tulonsiirtojen kannustinloukkujen purkamiseksi.

Olennaisempi on kuitenkin kokoomuksen ja perussuomalaisten näkemysero työperäisestä maahanmuutosta. Kokoomuksessa ajatellaan, ettei talous oikene ilman työpanoksen kasvamista, mikä edellyttää myös maahanmuuton lisäämistä. Perussuomalaiset taas pitää työperäistä maahanmuuttoa ”pelkkänä laastarina”, josta koituu uusia ongelmia.

Välikysymys nosti perustavanlaatuisen eron taas esiin. Kompromissi näin keskeiseen kysymykseen tuskin löytyy hallitusneuvotteluissa helpolla.

