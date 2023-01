Ratahankkeet ovat kalliita ja rasitteita ilmastolle.

Uudet ratahankkeet ovat valtiovarainministeriön mukaan kalliita ja niillä on iso hiilijalanjälki.

Kun Ranskan ja Espanjan välistä junayhteyttä alettiin suunnitella 1800-luvulla, Bordeaux’n kaupungissa hermostuttiin. Pitkän matkan junat puuskuttaisivat asemalle, ihmiset pysyisivät vaunuissa ja kohta jatkaisivat taas matkaa. Kaupungin palveluille ei olisi kysyntää.

Syntyi idea, jonka esitteli toimittaja Alexandre-Étienne Simiot paikallisessa sanomalehdessä. Jos raiteet päättyisivät kaupungin rajalle ja jatkuisivat vasta kaupungin toisella puolella, ravintoloille, hotelleille, kantajille ja muille palveluille riittäisi asiakkaita.

Taloustutkija Frédéric Bastiat huomasi tekstin ja osoitti, miten ongelmallinen idea oli. Jos tämä kannattaa, niin rata kannattaa katkaista jokaisen matkalle osuvan kaupungin kohdalla: Angoulêmessä, Poitiersissa, Toursissa, Orléansissa. . . Bastiat’n mukaan tällaisella kannattavuuslaskennalla päädyttäisiin ”negatiiviseen rautatiehen” – Ranskan ja Espanjan välille rakennettaisiin katkoratayhteys.

Valtiovarainministeriö selvitti liikenne- ja viestintäministeriön kanssa, miten kannattavia Suomeen suunnitellut uudet ratahankkeet ovat. Uusia nopeita ratayhteyksiä on hahmoteltu Helsingin ja Turun, Helsingin ja Tampereen sekä Helsingin, Porvoon ja Kouvolan välille.

Ministeriön mukaan uudet radat olisivat kalliita ja niillä olisi suuri hiilijalanjälki. Matka Turkuun ja Tampereelle nopeutuisi vain hitusen. Ratoja edistämään perustetut hankeyhtiöt moittivat laskelmaa. Ne kertovat, että kannattavuutta pitää mitata paljon laajemmin kriteerein, esimerkiksi ottamalla alueellinen elinvoima puntariin.

Hankeyhtiöiden perustelut ovat sukua Simiot’n näkemykselle. Tällaisia isoja hankkeita on kuitenkin pakko punnita julkisen talouden kestävyyden ja ilmaston kannalta. Seuraavien hallitusten on tasapainotettava taloutta, jotta hyvinvointivaltio pelastuisi. Kaikki taloudellinen aktiviteetti on lisäksi sovitettava ilmaston etuun. Nämä kriteerit pettävät ratahankkeissa.

