EU hakee juridisia perusteita, vaikka Venäjä ei itse sellaisista piittaa.

Vuonna 2008 silloinen Venäjän presidentti Dimitri Medvedev pääsi tapaamaan oligarkki Alisher Usmanovia Gorkissa Usmanovin huvilalla. Usmanovin omaisutta on takavarikoitu tänä vuonna.

Euroopan Unionin jäsenmaat ja EU-komissio selvittävät, voisiko lännessä ollutta Venäjän ja venäläisten omaisuutta käyttää Ukrainan hyväksi. Takavarikointiin ja lahjoittamiseen on kyllä tahtoa, mutta asiaa vaikeuttaa, että kaikki halutaan tehdä varmasti laillisesti – siitäkin huolimatta, että Venäjä ei oikeusvaltioperiaatteita kunnioita. Venäjä on esimerkiksi varastanut maasta poistuneiden läntisten yritysten omaisuutta.

Venäjältä paenneiden oligarkkien omaisuuden takavarikointi on ollut helpompaa, sillä toimeen oli monissa maissa valmis laillinen perusta: oligarkkien katsotaan yrittäneen paeta Venäjän-vastaisia pakotteita, ja se on EU-maissa rikos. Perusteena voidaan käyttää pientä luovuutta soveltaen myös sitä, että omaisuuksien haltijat ovat edistäneet terrorismia ja korruptiota.

Venäjän keskuspankin rahat ovat juridisesti hankalampi pala. Lännen alueella olleet rahat eivät ole siirtyneet toiseen omistukseen eikä niitä oikeastaan ole edes jäädytetty. Ne on tehty liikkumattomiksi – Venäjä ei voi siirrellä keskuspankkinsa varoja. Keskuspankin rahojen takavarikointi ei sovi myöskään kansainvälisiin sopimuksiin.

Todennäköisesti EU luovii kohti sellaista ratkaisua, että Venäjän keskuspankin rahaa sijoitetaan ja sen tuotto käytetään Ukrainan jälleenrakentamiseen. Ukrainaan virtaisi paljon vähemmän rahaa kuin takavarikoimalla, mutta keskuspankin rahaa voisi käyttää houkuttimena: jos Venäjä lopettaa sotatoimensa, poistuu Ukrainasta ja solmii rauhan, yksi bonus on keskuspankin varantojen palautus.

Kun Euroopassa pohditaan venäläisen omaisuuden kohtaloa, kannattaa miettiä vaihtoehtoa. Euroopan unioni on tehnyt kaikkensa, jotta Venäjä ei pystyisi rahoittamaan sotaansa Ukrainassa. Voisiko kaiken tämän jälkeen esimerkiksi Venäjän keskuspankilta jäädytetyt 300 miljardia euroa antaa Venäjälle tuosta vain takaisin? Ei voisi. Euroopan unioni on aina ennenkin löytänyt juridiset polut ratkaisuilleen, jos tahtoa on ollut.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.