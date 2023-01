Viime päivinä Venäjältä on tullut useita tuoreita esimerkkejä siitä, kuinka maa vajoaa syvemmälle totalitarismin pimeyteen.

Kun Venäjän johtaja Vladimir Putin aloitti lähes vuosi sitten laittoman suurhyökkäyksen Ukrainaan, hän teki samalla Venäjästä entistäkin itsevaltaisemman. Venäjä oli hänen valtakaudellaan muuttunut koko ajan autoritaarisemmaksi, mutta nyt maan voi laskea monella mittarilla totalitaariseksi.

Yksi tuore esimerkki on pääsyyttäjänviraston päätös julistaa uutissivusto Meduza ”ei-toivotuksi organisaatioksi”. Tietojen antaminen Meduzan toimittajille, Meduzan artikkelien jakaminen sosiaalisessa mediassa ja kaikenlainen muukin ”yhteistyö” Meduzan kanssa on vastaisuudessa laitonta.

Venäläistoimittajien vuonna 2014 perustama Meduza on ollut aiemminkin vallanpitäjien hampaissa. Meduza on kerännyt Venäjällä miljoonayleisön toimimalla normaalin uutissivuston tavoin eli kertomalla epäkohdista ja Venäjän raakuuksista Ukrainassa. Helsingin Sanomatkin on julkaissut Meduzan artikkeleita. Viranomaiset ovat jo aiemmin julistaneet sen ”ulkovaltojen agentiksi”.

Meduza ei ole viime päivien ainoa uhri. Moskovassa tuomioistuin hajotti jo neuvostoaikana ensimmäisen kerran perustetun Moskovan Helsinki-ryhmän. Ihmisoikeusjärjestö perustettiin ensimmäisen kerran Helsingin vuoden 1975 Ety-kokouksen seurauksena pitämään silmällä sitä, että Neuvostoliitto noudattaa kokouksessa päätettyjä ihmisoikeuspykäliä. Neuvostoviranomaiset vainosivat ryhmän aktivisteja ja kielsivät sen toiminnan vuonna 1982, mutta järjestö perustettiin uudelleen perestroikan aikana.

Lisäksi Moskovan kaupunki ilmoitti häätävänsä rauhannobelistin ja tunnetun toisinajattelijan Andrei Saharovin nimikkokeskuksen, joka sekin on keskittynyt ihmisoikeuksiin.

Hermostunut Putin sulkee nyt kiireellä viimeisiä vapaan ja riippumattoman ajattelun alustoja. Samalla Venäjä vajoaa entistäkin syvemmälle pimeyteen.

