Donald Trump haluaa palata Yhdysvaltojen presidentiksi. Jo pelkkä mahdollisuus vahvistaa Vladimir Putinin asemaa.

Donald Trump julisti voivansa lopettaa Ukrainan sodan 24 tunnissa, jos hän voittaa vuoden 2024 presidentinvaalit. Lupaus oli osa Trumpin puhetta hänen vaalikampanjansa avauksessa lauantaina New Hampshiressa.

Presidenttinä Trump julisti toistuvasti ihailuaan Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Viime helmikuussa juuri ennen Venäjän hyökkäystä Trump ylisti Putinin harjoittamaa Ukrainan painostamista ”nerokkaaksi”. Sodan alettua Trump on kääntynyt kehumaan Ukrainan puolustustaistelua, mutta on pitänyt kiinni arviostaan, jonka mukaan Putin on ”erittäin älykäs”. Sota johtuu Trumpin mielestä siitä, ettei Putin kunnioita heikkoa ja tyhmää presidentti Joe Bidenia, mutta Trumpia Putin kunnioittaa.

Venäjällä seurataan varmasti tarkasti, miten Trumpin kampanja lähtee liikkeelle – ja auttaakin sitä varmasti haluttaisiin. Jos Trumpin paluu näyttää mahdolliselta, Putin saattaa pitkittää sotaa, jotta pääsee sopimaan asioista vanhan ystävänsä kanssa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.