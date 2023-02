Kaikki muutkin palkkaneuvottelut jumittavat, kun teknologiateollisuuden neuvottelut eivät etene.

Teknologiateollisuuden työnantajien ja SAK:laisen Teollisuusliiton väliseen työriitaan ei tullut ratkaisua tiistaina. Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara ei jättänyt uutta sovintoehdotusta. Seuraava tapaaminen on perjantaina.

Viime perjantaisen sovintoehdotuksen Teollisuusliitto hylkäsi, koska palkankorotukset jäivät alle liiton tavoitteiden. Palkankorotusten muotokaan ei Teollisuusliitolle kelvannut. Teollisuusliiton mielestä kaikille jaettavan yleiskorotuksen osuus oli liian pieni ja työnantajan päätettävissä oleva osuus liian suuri.

Palkankorotusten taso oli Teollisuusliiton mielestä turhan vaatimaton, kun sitä verrataan inflaatioon. Inflaatio laukkasi joulukuussa yli yhdeksän prosentin vauhtia. Inflaatio kurittaa kaikkia palkansaajia yhtä lailla. Siksi Teollisuusliitto haluaa mahdollisimman suuret korotukset kaikille.

Sovittelijan ensimmäinen sovintoehdotus olisi tuonut kahden sopimusvuoden aikana laskennallisesti 6,6 prosentin korotukset, mutta ei kaikille. Teollisuusliiton mukaan todellinen kustannusvaikutus olisi jäänyt pienemmäksi.

Keskitettyjen tuloratkaisujen eli tupojen jälkeen Suomeen on jossain määrin vakiintunut malli, jossa vientiteollisuus sekä avaa neuvottelukierroksen että määrittää palkankorotusvaran, jota muut alat eivät saa ylittää. Vientivetoinen malli on kuitenkin saanut yhä suurempaa kritiikkiä osakseen. Etenkin julkisella sektorilla vientivetoisen mallin hyödyt kyseenalaistetaan.

Palkansaajapuoli ei ole missään välissä varsinaisesti hyväksynyt vientivetoista mallia, vaikka onkin siihen vastahakoisesti suostunut. Työnantajapuoli on kyllä ollut tyytyväinen tilanteeseen. Vaikka virallisesti on sanottu, että kukin ala neuvottelee omat sopimuksensa, todellisuudessa työnantajien keskinäinen koordinaatio on ollut hyvinkin vahvaa ja tiivistä. Vaikuttaa siltä, että vasta tällä kierroksella SAK:n liitot ovat löytäneet Elinkeinoelämän keskusliitolle EK:lle ja sen jäsenjärjestöille vastavoiman. Nyt myös SAK:n liitot harjoittavat yhteistyötä.

” Ensi viikolla lakot voivat tuntua myös tavallisen kuluttajan elämässä.

Vientivetoinen malli on sinänsä järkeenkäypä: kansainväliselle kilpailulle altistuva vientisektori määrittää sellaisen palkankorotusvaran, joka ei vaaranna kansainvälistä kustannuskilpailukykyä. Siitä työnantajat ja palkansaajat ovat sitten eri mieltä, minkä suuruiset korotukset Suomen kilpailukyky kestää.

Teollisuuden lakkoja ei oikeastaan voinut välttää. SAK:laisella ammattiyhdistysliikkeellä on nyt sen verran kova uho päällä, että paineita piti päästä purkamaan edes pienellä työtaistelulla.

Teollisuusliitto jätti tiistaina jo kolmannen lakkovaroituksen. Tämäkin lakko olisi kolmipäiväinen, mutta taas hieman laajempi kuin nykyinen tai ensi viikolla mahdollisesti uhkaava lakko. Kaikkia alan työnantajia koskevaan, toistaiseksi voimassa olevaan lakkoon on kuitenkin vielä matkaa. Tuskin sinne asti päädytäänkään.

Sivustatukea Teollisuusliitto sai tiistaina emojärjestö SAK:lta. Järjestö julkisti teettämänsä tutkimuksen, jonka mukaan kolme neljästä SAK:n jäsenestä on valmis lakkoon paremman palkan vuoksi.

Keskiviikkona kuljetusalojen AKT aloittaa oman työtaistelunsa ylityökiellolla satamissa. Ensi viikolla lakot uhkaavat laajeta teollisuudesta kauppoihin. Silloin lakot alkavat tuntua myös tavallisen kuluttajan elämässä.

Uusiakin lakkovaroituksia todennäköisesti tulee, jos teknologiateollisuuden työntekijöille ei vieläkään saada sopimusta aikaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.