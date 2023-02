Venäjän ulkoministeriö vastasi ulkoministeri Sergei Lavrovin nimissä HS:n kysymykseen Suomen ja Venäjän suhteista syyttämällä Suomen johtoa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov esitti tutun vihjailun, kun hän vastasi Helsingin Sanomien (HS 31.1.) kysymykseen Suomen ja Venäjän suhteista. Hänen mukaansa on epäselvää, voiko Suomi noudattaa Venäjän suhteen itsenäistä linjaa.

Vastaus tuli kysymyksen, jonka HS olisi halunnut esittää Lavrovin tiedotustilaisuudessa kaksi viikkoa sitten. Kysymykset piti toimittaa etukäteen, mutta HS ei saanut kysymysvuoroa. Venäjän ulkoministeriö kuitenkin vastasi nyt Lavrovin nimissä. Vastauksen mukaan syy on yksin Suomen, sillä Venäjä on ”johdonmukaisesti” kehittänyt hyviä naapuruussuhteita, mutta Suomi on sortunut ”yleiseen läntiseen Venäjän-vastaiseen propagandaan ja sotapsykoosin”.

Vihjailu Suomesta muka jonkinlaisena Yhdysvaltojen marionettina on naurettava, mutta muuta ei voinut odottaa. Venäjä teki suhteet itse mahdottomiksi laittomalla hyökkäyksellään itsenäiseen Ukrainaan. Lavrovin on mahdotonta myöntää tätä, joten hän joutuu keksimään satuja selitykseksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.