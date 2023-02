Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto pääsivät neuvottelutulokseen valtakunnansovittelijan toimistolla.

Vihdoin työmarkkinoilla on näkymä, että teknologiateollisuuteen ja kemianteollisuuteen kaavailtu toinen lakkoaalto voidaan sittenkin välttää. Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johtamissa neuvotteluissa saatiin aikaan neuvottelutulos perjantaina.

Neuvottelutulos tarkoittaa, että sekä Teknologiateollisuuden työnantajien että Teollisuusliiton johto on hyväksynyt sopimuksen, mutta kummankin liiton hallintojen pitää vielä se siunata. Teollisuusliiton hallitus on koolla sunnuntaina.

Ensimmäinen kolmipäiväinen rajoitettu lakko nähtiin tällä viikolla teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden joissakin yrityksissä. Sen työnantajat olivat vielä valmiita ottamaan vastaan. Ensi viikolla lakot olisivat laajentuneet, ja seuraavalla viikolla laajentuneet vielä siitäkin.

Mikäli teknologiateollisuuden työntekijäsopimus hyväksytään, laaja lakkosuma alkaa toivottavasti purkautua. Teknologiateollisuuden sopimus on vertailukohta kaikille muille aloille. Siitä saa samalla vihjeen, millaisiin palkankorotuksiin muilla aloilla voidaan pyrkiä.

Viikko sitten annetun sovintoehdotuksen Teollisuusliitto hylkäsi. Liiton mielestä palkankorotukset olivat liian pieniä. Lisäksi korotusmallissa liian pieni osuus oli kaikille jaettavaa yleiskorotusta ja liian suuri osuus työnantajan jaettavissa.

Sovintoehdotus olisi taannut laskennallisesti 6,6 prosentin palkankorotukset kahden vuoden aikana. Kaikki eivät sellaisia korotuksia olisi saaneet. Sovintoehdotukseen sisältyi myös kertaerä, joka oli kooltaan lähinnä nimellinen. Kertaerä on siitä hyödyllinen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, että se ei jää palkkapohjiin rasittamaan tulevien vuosien palkankorotuksia. Verrokkimaassa Saksassa palkankorotukset on viime vuosina jaettu pääasiassa kertaerinä.

Tarjouksen ja vaatimuksen ero ei ollut neuvottelujen aiemmin katketessa kovin suuri. Saksan sopimus tarjosi neuvottelijoille aika hyvän käsityksen pelivarasta. Inflaatiota pienempää eli reaalipalkkoja alittavaa sopimusta ei ole kuitenkaan koskaan mukavaa hyväksyä eikä tarjota jäsenille. Se saattoi olla yksi syy työtaisteluille ja erityisesti tulossa olevilla lakoilla uhkailulle: jäsenille on tärkeää näyttää, että liiton johto on taistellut viimeiseen asti jäsentensä etujen puolesta ja työnantajasta on puserrettu kaikki irti.

Jos Teollisuusliitto panee nimet paperiin, voidaan toivoa, että sopimuksia alkaa syntyä ketjureaktiona myös muilla aloilla. Varmaahan se ei tietenkään ole.

Kaupan alalla osapuolten välit eivät ole yhtä hyvät kuin teknologiateollisuudessa. Kaupan liitto on kehottanut jäsenyrityksiään keskeyttämään ammattiliiton jäsenmaksujen perimisen työntekijöiden palkoista. Ay-jäsenmaksujen periminen suoraan palkasta on ammattiyhdistysliikkeelle pyhä asia, koska se pitää järjestäytymisasteen korkeana.

Lakkosarjan mörön rooliin oli taas kerran valittu satamien ahtaajat, joiden lakonuhka oli ajoitettu helmikuun puoliväliin. Se olisi pysäyttänyt Suomen ulkomaankaupan. Nyt näyttää onneksi siltä, ettei mörköä tarvita.

Lakot ovat aina taistelua myös yleisestä mielipiteestä. Tällä hetkellä ihmiset eivät luultavasti ole kovin vastaanottavaisia millekään itseaiheutetuille lisäongelmille. Toisaalta jokaisen on helppo ymmärtää, että palkkoja halutaan paremmiksi, kun hinnatkin kerran nousevat. Syödä kun kuitenkin pitää.

Teollisuudessa työtaistelut ovat helpompia kuin palvelualoilla: lakot iskevät suoraan työnantajan lompakkoon, mutta sivulliset niitä tuskin edes huomaavat. Esimerkiksi kaupan lakko iskisi kuitenkin tavallisiin ihmisiin horjuttaen muutenkin koetuksella olevaa turvallisuudentunnetta. Toivottavasti sopu alalle saadaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.