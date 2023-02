Lauri Markkanen valittiin koripalloliiga NBA:n tähdistöpeliin ensimmäisenä suomalaisena tai pohjoismaalaisena. Se on käsittämätön saavutus.

Salt Lake Cityn kotiyleisö juhlii Lauri Markkasta, joka on juuri upottanut kolmen pisteen heiton Toronto Raptorsia vastaan.

Lauri Markkanen saavutti suuren unelmansa, kun hänet valittiin valmentajien äänin Pohjois-Amerikan ammattilaiskoripallosarjan NBA:n tähdistöotteluun. Valinnan jälkeen Markkanen on kiistatta yhden maailman vaativimman ja suosituimman urheilulajin supertähti. Se on iso asia, sillä amerikkalainen ammattiurheilu pyörii tähtikultin ympärillä. Supertähtien ihmeteot ovat voittoja ja tappioita tärkeämpiä.

Markkanen on urheilullinen poikkeusyksilö, mutta ei hänkään olisi noussut tälle tasolle yksin. Korkeimmat vuorenhuiput eivät kohoa tasamaalta vaan vuoristosta. Suomalaisesta koripallosta on tullut vuoristo, josta taivaitakin voi jo tavoitella.

Markkasen lahjat on tiedetty, mutta hän on kärsinyt loukkaantumisista ja joutunut joukkueissa vääriin rooleihin. Armottomassa NBA:ssa mitään ei anneta, kaikki pitää ottaa. Sekin suomalaisen on pitänyt oppia.

Siirto Utah Jazziin oli onnenpotku: Markkanen pääsi vihdoin näyttämään kaiken, mitä osaa. Nyt 25-vuotiaalla pelurilla on edessä kaikkea hyvää, kuten supersuuri palkankorotus.

