Vuodesta 2014 alkaen ukrainalaiset ovat kuvailleet rintamia olevan kaksi: sotilaallinen Venäjää vastaan ja maan sisällä korruptiota vastaan. Ne liittyvät toisiinsa, ja molemmilla on voitettava.

Ukrainan viranomaiset aloittivat tällä viikolla näyttävän korruptiota kitkevän operaation, jonka seurauksena useita korkeita viranhaltijoita erosi tai erotettiin. Kotietsintöjen kohteina olivat myös tunnettu oligarkki Ihor Kolomoiskyi ja entinen sisäministeri Arsen Avakov. Kohu osui myös puolustusministeriöön.

Operaatio sai lännessä paljon huomiota, myös ajoituksensa vuoksi. Se kun tapahtui vain pari päivää ennen kuin Ukrainan johto tapasi Kiovassa EU-komissiota. Ukrainan tavoitteena oli edistää EU-jäsenyyttään, jossa oikeusvaltion kehittäminen ja korruption vähentäminen on tärkeää. Korruption kitkeminen on olennaista myös siksi, että puolustustaistelussaan Ukraina on riippuvainen läntisestä avusta. Lännessä on oltava varmuus rahojen käytöstä luvatulla tavalla.

Ukrainan johto tietää, että lännessä Ukrainaa pidetään korruptoituneena. Sitä se onkin, eikä asian toteaminen tarkoita Venäjän propagandan toistelua. Puhuvathan maataan puolustavat ukrainalaiset korruptiosta itsekin. Vuodesta 2014 alkaen he ovat jopa kuvailleet rintamia olevan kaksi: sotilaallinen Venäjää vastaan ja maan sisällä korruptiota vastaan.

Venäjän aloitettua viime helmikuussa suurhyökkäyksensä huomio on ymmärrettävästi ollut sotilaspuolessa, mutta samalla myös korruption vastaisen rintaman merkitys on kasvanut. Ukrainalaisten kyllästyminen sitkeään korruptioon vaikutti sekä Euromaidan-liikehdinnän alkuun vuonna 2013 että presidentti Volodymyr Zelenskyin vaalivoittoon vuonna 2019, sillä Zelenskyi kampanjoi olevansa myös nurkat siivoava korruptoituneen eliitin ulkopuolinen. Nyt sankarilliseen puolustustaistoon ryhtyneistä ukrainalaisista korruptio on entistäkin sietämättömämpi ajatus. Siksi operaatio on viesti myös tavallisille ukrainalaisille.

Ukrainan korruptio on neuvostojäänne, josta on ollut vaikea päästä eroon. Se on jarruttanut kehitystä ja pitänyt yllä köyhyyttä, mutta ollut myös turvallisuusriski, sillä ahneet oligarkit ovat olleet Venäjälle yksi keino vaikuttaa Ukrainaan. Siksi on niin tärkeää, että ukrainalaiset voittavat molemmilla rintamilla.

Ukrainalaisilla on siihen tahto. Niinpä lännen on tuettava Ukrainaa sotilaallisesti, mutta autettava taistelussa myös korruptiorintamalla.

