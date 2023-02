Main ContentPlaceholder

Pääkirjoitus | Pääkirjoitus

Synnyttäjien pelkoa ei saa ohittaa

Synnyttäminen on Suomessa edelleen hyvin turvallista, ja vain noin kolmessa promillessa synnytyksistä lapsi kuolee. Silti on ongelma, jos säästöjen vuoksi synnytyksestä on tullut odottaville äideille pelottavaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Suomen vähäinen syntyvyys on ollut paljon esillä. Tilastokeskuksen tuoreiden ennakkotietojen mukaan viime vuonna syntyneiden määrä oli pienin yli 150 vuoteen, minkä lisäksi kokonaishedelmällisyysluku on jäämässä mittaushistorian tähän asti alhaisimmaksi. Samaan aikaan käynnissä on ollut keskustelu, jossa äidit ovat kertoneet synnytyspeloistaan. Nämä keskustelut ovat silloin tällöin ristenneet, mutta yleensä ne ovat kulkeneet omilla raiteillaan. Alhaisesta syntyvyydestä huolissaan olevien kannattaisi kuitenkin kuunnella myös äitien synnytyskokemuksia niin kauan kuin monet parit Suomessa eivät hanki toivomaansa lapsimäärää. Puheet huolista alkoivat saada näkyvyyttä viime vuoden lopulla vauvan kuoltua kohtuun, kun hänen äitiään ei tämän useista avunpyynnöistä huolimatta huolittu ruuhkautuneeseen Espoon Jorviin. Se nosti kunnolla esiin perheiden ja ammattilaisten jo pitkään esittämän huolen. Kun synnytysosastolla on liian niukasti henkilökuntaa suhteessa synnyttäjien määrään, synnyttäjiä pyydetään pakosta sinnittelemään kotona mahdollisimman pitkään. Samasta kertoo myös tuore tilasto, jonka mukaan suunnittelemattomien sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytysten osuus kaikista synnytyksistä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Koko maassa vauvoja syntyy joko matkalla sairaalaan tai suunnittelematta kotona noin neljä kertaa tuhatta synnytystä kohden. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla luku oli vuonna 2021 jo viisi. Muualla maassa selitys on useammin pitkä matka, mutta Uudellamaalla synnytysosastojen ruuhkautuminen. Synnyttäminen on Suomessa edelleen hyvin turvallista, ja vain noin kolmessa promillessa synnytyksistä lapsi kuolee. Silti on iso ongelma, jos säästöjen seurauksena synnytyksestä on tullut odottaville äideille pelottavaa. Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa. Juttua muokattu 5.2. kello 16.45: Poistettu jutusta kuva. Kuvasta saattoi päätellä lapsen henkilötunnuksen.