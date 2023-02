Sosiaalietuuksien alikäyttöön on puututtava uusin keinoin

Viranomaisten pitäisi tehdä etuusehdotus, josta käy ilmi, millaiseen sosiaaliturvaan kukin on oikeutettu.

Sosiaalietuudet ovat usein tärkein tai ainoa tulonlähde heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Etuuksitta jääminen on omiaan pahentamaan muutenkin vaikeaa elämäntilannetta entisestään.

Viimeaikainen viestintä sähkötuista on jälleen tuonut näkyviin, että tieto erilaisista etuuksista ja niiden hakemisesta on hajallaan monessa paikassa. Elinkustannusten nousun kanssa kamppailevat ihmiset joutuvat hakemaan tietoa taloudellisesta tuesta Kelan, Verohallinnon ja hyvinvointialueiden verkkosivuilta.

Emme ole löytäneet viranomaisten sivuilta koottua tietoa siitä, mistä kasvaneiden elinkustannusten aiheuttamaan hätään voisi saada apua. Hajautettu, organisaatiolähtöinen ja ihmisen elämäntilannetta huonosti vastaava viestintä voi johtaa siihen, että etuudet, joihin ihmisellä olisi oikeus, jäävät vaikeassa tilanteessa saamatta.

Sosiaalietuuksien alikäyttö on ollut ongelma pitkään, ja se koskee suurta ihmisjoukkoa. Asiaan puuttuminen on tärkeää juuri nyt, jotta ihmiset saavat poikkeuksellisessa tilanteessa kaiken heille kuuluvan avun.

Jos hankalassa tilanteessa oleva ihminen ei hae tukea, hänen riskinsä syrjäytyä kasvaa. Kasautuvista talousvaikeuksista voi seurata häätöjä, pikavippikierteitä ja avioeroja. Terveys voi pettää ja tuloksena olla työkyvyttömyys. Jos esimerkiksi pienituloinen eläkeläinen ei hae toimeentulotukea ja jättää sen takia lääkkeet ottamatta, sairaudet voivat pahentua. Alikäytön seuraukset ovat raskaita ihmiselle itselleen, mutta alikäyttö lisää myös syrjäytymisestä sekä ongelmien pitkittymisestä ja monimutkaistumisesta syntyviä yhteiskunnan menoja.

Eri selvityksissä on arvioitu, että toimeentulotukea jättää hakematta 20–50 prosenttia siihen oikeutetuista. Vuonna 2021 toimeentulon saajia oli 425 000, joten siihen oikeutettuja ja sitä tarvitsevia saattaa olla nytkin yli 200 000. Myös asumistukea jää hakematta, samoin kansaneläkkeitä, takuueläkkeitä ja sairauspäivärahoja.

Kela ottaa yhteyttä ihmisiin, joilla se näkee rekisterien pohjalta olevan oikeus kansaneläkkeeseen tai takuueläkkeeseen. Kansaneläkkeen on saanut Kelan yhteydenottojen ansiosta 20 viime vuoden aikana melkein 70 000 pienituloista eläkeläistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on arvioinut, että vuonna 2011 takuueläkettä haki Kelan kirjekampanjan ansiosta 14 000–23 000 eläkeläistä, jotka olisivat muuten jääneet ilman etuutta.

Etuuksia tarvitsevat ovat usein haavoittuvassa elämäntilanteessa, kuten työmarkkinoiden ulkopuolella, vakavasti sairaita tai – niin kuin nyt yhä useampi – pulassa välttämättömien jokapäiväisten menojen kanssa. On järjenvastaista, että ihmisen pitää heikoimmillaan pystyä suunnistamaan monimutkaisessa sosiaaliturvaviidakossa ja selvittää, mihin etuuksin hän on oikeutettu ja mistä etuudet pitää hakea.

Käyttöön pitäisi ottaa veroehdotuksen tapainen etuusehdotus, jossa viranomainen kertoo kaikki ne etuudet, joihin ehdotuksen saaja on oikeutettu. Ihminen tekisi yhden hakemuksen ja saisi sitten Kelan sekä muiden viranomaisten tietojen perusteella ehdotuksen hänelle kuuluvista etuuksista.

Seuraavan hallituksen on syytä puuttua etuuksien haitalliseen alikäyttöön edistämällä etuusehdotuksen käyttöönottoa. Tämä helpottaisi ison ihmisjoukon elämää. Etuusehdotuksen kehittämisen rinnalla viranomaisten viestintää on keskitettävä yhteen paikkaan, esimerkiksi suomi.fi-palveluun. Eri organisaatioiden tarjoamasta tuesta ja palveluista on kerrottava ymmärrettävästi ja elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Selkeästä viranomaisviestinnästä hyötyvät kaikki.

Myös jalkautuvaa ja etsivää työtä tarvitaan lisää. On havaittu, että monet ruokajakeluissa tavatut ihmiset eivät ole hakeneet toimeentulotukea, vaikka olisivat olleet siihen oikeutettuja. Osa kokee, että on helpompi hakea ruoka-apua kuin byrokratian takana olevaa toimeentulotukea.

Lisäksi neuvontaa ja palveluohjausta pitäisi saada esimerkiksi kirjastoista. Kaikkia verkossa oleva tieto ei edelleenkään tavoita.

Anna Järvinen ja Erja Saarinen

Kirjoittajat ovat erityisasiantuntijoita Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä (Soste).

