Vientiteollisuuden palkankorotukset jäävät alle inflaation ja verrokkimaa Saksan.

Teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työntekijöille on solmittu uudet kaksivuotiset työehtosopimukset. Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton hallitus hyväksyi neuvottelutulokset sunnuntaina.

Sopimus poikkeaa jonkin verran valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran aiemmin tekemästä sovintoehdotuksesta, jonka Teollisuusliitto hylkäsi. Syntyneen sopimuksen kustannusvaikutus on hivenen suurempi, ja kaikille jaettava yleiskorotus muodostaa huomattavasti suuremman osuuden palkankorotuksista kuin viikkoa aiemmin hylätyssä sovintoehdotuksessa.

Sunnuntaina hyväksyttyjen sopimusten kustannusvaikutus on 7,0 prosenttia kahdessa vuodessa molemmilla teollisuudenaloilla, kun Sajavaaran tekemän teknologiateollisuuden sovintoehdotuksen kustannusvaikutus olisi ollut 6,6 prosenttia.

Myös kertaerä kasvoi sovintoehdotuksesta jonkin verran. Kertaerät eivät jää haittaamaan tulevien vuosien kustannuskilpailukykyä. Työnantajallekaan se ei liene kohtuuton menoerä tilanteessa, jossa moni yritys valmistautuu maksamaan jättiosinkoja.

Nyt tehty sopimus on hieman halvempi kuin Saksan teollisuuteen sovittu. Siellä palkat nousevat kahdessa vuodessa yhteensä 8,5 prosenttia. Saksassa kuitenkin palkat joustavat myös alaspäin, Suomessa eivät. Tosin kemianteollisuuden uuteen työehtosopimukseen on otettu mukaan niin sanottu kriisilauseke. Sen mukaan palkoista voidaan neuvotella uudestaan, jos ala kohtaa ennustamattomia ongelmia.

Teollisuuden korotukset jäävät jälkeen inflaatiokehityksestä, joka etenkin viime vuonna oli huimaa. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli joulukuussa 9,1 prosenttia. Palkansaajien ostovoima siis heikkeni viime vuonna ja heikkenee edelleen. Inflaation tosin odotetaan hidastuvan loppuvuotta kohden.

Palkkaneuvottelut ovat aina tasapainoilua yritysten kustannuskilpailukyvyn ja palkansaajien ostovoiman turvaamisen välillä. Uusilla sopimuksilla ostovoimasta osa saadaan paikattua, mutta miinukselle jäädään. Se kertoo, että Teollisuusliitto oli valmis katsomaan kokonaisetua.

Palkansaajat ovat onneksi jo oppineet, että hintojen ja palkkojen kierre nielaisee ensin palkankorotukset ja sitten työpaikat. Siksi nyt purtiin hampaat yhteen ja otettiin vastaan Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama inflaatiopiikki. Jos hyvin käy, se on nyt kestetty. Silloin menetettyä ostovoimaa päästään hakemaan takaisin paremmissa oloissa.

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus on Suomen duunaritason työehtosopimuksista joustavin. Periaatteessa kaikesta voidaan sopia työpaikoilla toisin paitsi sopimuskauden pituudesta. Nyt tehty sopimus noudattaa samaa kaavaa: palkankorotuksista pyritään ensin sopimaan työpaikoilla. Jos siinä ei onnistuta, käytetään työehtosopimuksen pykäliä ja lukuja.

Kun teknologiateollisuuden työntekijöille on saatu uudet työehtosopimukset, voi toivoa, että sopimuksia alkaa syntyä nopeasti muillekin aloille. Teknologiateollisuuden työntekijäsopimus on eräänlainen majakka kaikille muille aloille. Nyt on saatu näkymä siitä, mihin muilla aloilla voidaan pyrkiä. Maanantaina kesken olivat ainakin kaupan ja kuljetusalojen sopimusneuvottelut. Lisää työtaistelu-uhkia voi siis vielä tulla.

Kunnille ja hyvinvointialueille teollisuuden sopimus käy kalliiksi. Viime kesän sovintoratkaisussa kunta-alan palkankorotukset sidottiin teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja kuljetusalan palkankorotuksiin, vieläpä prosenttiyksikön verran niiden yli.

Kesäisessä sopimuksessa kuntiin sovittiin tälle vuodelle 1,9 prosentin palkankorotukset, elleivät verrokkiryhmät teollisuudessa ja kuljetusalalla saa sitä enemmän. Nyt ainakin teollisuuden työntekijät saivat, ja kuljetusalat luultavasti saavat samoin. Julkisen sektorin neuvottelujärjestöt kiirehtivätkin heti maanantaina kunta-alalle uusia palkkaneuvotteluja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.