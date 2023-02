Energiayhtiö Fortum joutuu laatimaan strategiansa uusiksi.

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat esitelleet viime aikoina, miten viime vuoden loppu ja koko viime vuosi on niiltä mennyt. Hajonta on suurta. Muutamat yritykset kertovat tehneensä oikein hyviä tuloksia inflaatiosta huolimatta, mutta joukossa on myös vaikeuksiin joutuneita yhtiöitä.

Yksi mielenkiintoisimmista pörssiviikkojen yrityksistä on energiayhtiö Fortum. Tapaus ei ole kiinnostava ainoastaan siksi, että Fortum kertoo, millaisia voittoja se vuoli itselleen nopeasti kallistuneesta sähköstä. Fortum joutuu hahmottelemaan myös, miten se luo nahkansa.

Maaliskuun alun tulosinfon yhteydessä Fortum kertoo uudesta strategiastaan. Ohi on hyökkäys, nyt on perääntymisen ja sopeutumisen aika. Euroopan ja Venäjän valloituksen aika jäi taakse, kun Fortum myi – tai oikeastaan joutui myymään – saksalaisen kaasuyhtiön Uniperin.

Omistuksiaan Venäjällä Fortum ei ole saanut myytyä, vaikka yritys on ollut kova. Venäjän-toiminnot ovat voitollisia, mutta voittoja ei voi kotiuttaa. Myyntikin pitäisi saada jotenkin tehtyä länsivaluutalla yritykselle, joka ei ole venäläinen. Kaiken lisäksi myynnille olisi nähtävästi saatava hyväksyntä Venäjän ylimmältä johdolta.

Venäjän päättäjät eivät ole olleet halukkaita tekemään mitään myönnytyksiä. Fortumin omistamat laitokset kun joka tapauksessa toimivat, tuottavat energiaa venäläisille ja keräävät ruplavoittoja – joihin omistajat eivät pääse kiinni, mutta Venäjän hallinto halutessaan pääsee.

Fortum palautuu nyt suomalaiseksi sähköyhtiöksi, joka toimii pohjoismaisilla markkinoilla. Vetäytyminen tarkoittaa myös, että yhtiön työntekijöiden määrä putoaa neljäsosaan ja liikevaihto romahtaa.

Fortumin on sanoitettava tehtävänsä uudelleen. Se ei ole helppoa, sillä paluu maailmalta on monen mielestä nolo matka maitojunalla. Suunnanmuutos oli vaikea yhtiön sisälläkin. Tosin jotkut fortumlaiset tulkitsevat, että yhtiö hajosi henkisesti hyökkäysvaiheessa, kun bisneksen ydintä olivat kasvu ja valloitus. Ukrainan sodan alettua Fortum hajosi lisää, koska osa monikansallisen yhtiön työntekijöistä halusi yhtiönsä heti pois Venäjältä.

Sanoitustyötä monimutkaistaa se, että energiasta on tullut Ukrainan sodan aikana yhteiskuntien huoltovarmuuden kannalta valtavan tärkeää.

Energian saatavuutta varmistaakseen valtiot ovat asettuneet kotimaisten energiayhtiöiden kylkeen ja avuksi. Fortum ei ole ainoa, joka joutuu taiteilemaan entistä tarkemmin tilanteessa, jossa yhtäälle vetää pörssiyhtiön yksityisten omistajien etu ja toisaalle valtio-omistajan tahto.

Fortum joutui turvautumaan Suomen hallituksen apuun, kun se räpisteli upottavista Uniper-omistuksistaan irti. Fortum sai hallitukselta tukea myös, kun yhtiö joutui vaikeuksiin hintasuojauksiensa kanssa ja pörssin vakuusvaatimukset kohosivat niin suuriksi, että Fortumia uhkasi maksukriisi.

Hallitus ei Fortumin strategiaa ja käytännön päätöksiä vieläkään ohjaile, mutta osapuolten välinen tilanne on herkkä. Nykytilanne vaikuttaa väistämättä ja muuttaa yhtiön vanhaa mentaliteettia. Siihen kuului, että valtio-omistajalle kerrottiin jo päätettyjä isojakin linjauksia vain tiedotusasiana, kun ehdittiin.

Fortumin onni onnettomuudessa on se, että vaikka Uniperista tuli mainetahra, toinen tahra lähti. Fortum ei oikein onnistunut selittämään, miksi valtion osaomistama yhtiö lähti vihreän siirtymän aikana maailmalle omistamaan hiilivoimaa.

Fortum tekee tästä lähtien Pohjolassa hyvin puhdasta energiaa tuulesta, vedestä ja atomien ytimistä. Seuraavat investoinnit menevät todennäköisesti ydin- ja vesivoimaan. Energia-alan valtavaan investointibuumiin Fortum lähtee epäonnistuneen maailmanvalloituksensa vuoksi takamatkalta.

Fortum on tästä lähtien pienempi, suomalaisempi ja henkisesti valtiollisempi, mutta puhtaampi.

