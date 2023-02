Maanjäristyksellä voi olla myös poliittisia seurauksia, mutta nyt on avun aika

Tilanne maanjäristyksen runtelemalla alueella Turkissa ja Syyriassa on katastrofaalinen, sillä kotinsa menettäneet ovat kylmän sään armoilla.

Maanantaina tapahtuneet voimakkaat maanjäristykset aiheuttivat laajaa tuhoa ja inhimillistä kärsimystä Turkin eteläosissa ja Pohjois-Syyriassa. Tiistaina kuolonuhreja oli jo yli 5 000, mutta asiantuntijat pelkäävät uhriluvun nousevan jopa kymmeniintuhansiin. Loukkaantuneita tiedetään olevan yli 20 000, kotinsa menettäneitä paljon enemmän.

Tilanne maanjäristyksen runtelemalla alueella on katastrofaalinen, sillä kotinsa menettäneet ovat kylmän sään armoilla. Erityisen ankara tilanne on Syyrian puolella, jossa humanitaarisen avun tarve oli suuri jo ennen maanjäristyksiä.

Kansainvälisen yhteisön nopea apu luonnonkatastrofeista kärsineille alueille on vakiintunut tapa. Nato-kiistan aikana Turkki on viestittänyt, ettei se välitä Suomen turvallisuushuolista, mutta Suomi toimii tässäkin asiassa omien arvojensa mukaan. Niinpä Suomi on useiden muiden maiden tavoin luvannut hätäapua turma-alueelle.

Luonnonkatastrofeilla on usein myös poliittisia vaikutuksia. Kansalaiset voivat raivostua huomattuaan huonon viranomaisvalvonnan pahentaneen tuhoja tai todetessaan viranomaisten epäonnistuneen tai hidastelleen pelastustöissä. Elämisen edellytykset vievä tuho voi synnyttää siirtolais- ja pakolaisaallon. Toisaalta vallanpitäjille voi tarjoutua mahdollisuus julistaa poikkeustiloja tai koota kansaa taakseen.

Tällä kertaa Suomessa seurataan pelastustöiden lisäksi tarkasti myös katastrofin poliittisia vaikutuksia – onhan Turkin sisäpolitiikka Suomessa jo valmiiksi erityisseurannassa. Turkki saattaa jo olla ylittänyt rajan, jonka jälkeen vallanpitäjät eivät suostu enää häviämään vaaleja, mutta katastrofilla voi silti olla vaikutuksensa kevään vaaleihin. Niillä taas saattaa olla vaikutusta Suomen Nato-jäsenyyteen.

Katastrofin poliittisia vaikutuksia on hyvä seurata, mutta tärkeintä on nyt varmistaa tarvittava apu ja tuki katastrofialueille. Sitä tarvitaan sekä Turkissa että Syyriassa.

