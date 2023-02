Ilta-Sanomat toteaa, että Turkkia ja Pohjois-Syyriaa kohtasi maanantaina kaksi voimakasta maanjäristystä, joiden tuhansissa mitattava uhriluku jatkaa kasvamistaan.

”Maanjäristykset raunioittivat laajaa aluetta, joka on kautta historian ollut sotien, konfliktien, terrorismin, etnisten puhdistusten ja rajariitojen näyttämönä.”

”Kaakkois-Turkin katastrofialueella asuu pääosin kurdiväestöä, jota Turkki on monella tavalla syrjinyt tasavallan alkuvuosista saakka. Monet kurdit pelkäävät nyt, ettei Ankaran keskushallinnolla ole halua järjestää tehokkaasti hätäapua kurdialueille. Jos voidaan osoittaa näiden pelkojen käyvän toteen, syvenevät jakolinjat valtaväestön ja kurdien välillä entisestään. Se ei tietäisi hyvää myöskään presidentti Recep Tayyip Erdoğanille, joka valmistautuu kevään tärkeisiin vaaleihin.”

”Syyriassa tilanne on vielä paljon vaikeampi kuin Turkissa. Osa tuhoalueesta on Syyrian hallitusta vastaan taistelevien kapinallisten hallinnassa. Alueella toimii muun muassa terroristijärjestö al-Qaidaan kytköksissä olevia ryhmiä. Pelastus- ja raivaustyöt ovat pienen, vapaaehtoisen Valkokypärät-järjestön varassa. Pulaa on kaikesta, jo peruslääkkeistä lähtien.”

”Järistykset raunioittivat myös Pohjois-Syyrian kurdien itsehallintoaluetta, joka on käytännössä sodassa Turkkia vastaan. Turkki ja sen tukemat ryhmät miehittävät osaa Pohjois-Syyriasta. Avun kanavoiminen näille alueille on vaikeaa.”

”Maanjäristyksen yhdistyminen sotaan, vihaan ja epäluuloon tekee katastrofista entistäkin tuhoisamman. Kun laskee tämän päälle vielä alueen armottoman köyhyyden, on näköala tulevaisuuteen hyvin synkkä.”

Savon Sanomat kirjoittaa, että hätä maanjäristysalueella on valtava.

”Suomi tarjosi välittömästi onnettomuuden tapahduttua asiantuntija-apua järistysalueelle. Avustusjärjestöt kuten Suomen Unicef, Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu ja Pelastakaa Lapset ovat myös ryhtyneet koordinoimaan apua alueelle.”

”Tyypillisesti suomalaiset ovat valmiita auttamaan hätään joutuneita. Autettavia on ollut ja yhä on myös Ukrainassa, jota Venäjän hyökkäyssota runtelee.”

”Ihmisyyteen kuuluu hädänalaisten auttaminen. Usein kuitenkin unohtuu, että on muitakin hätääkärsiviä kuin vain akuuttiin hätään joutuneet. On esimerkiksi ihmisiä, joiden asuinalueilta ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt runtelevat vuodesta toiseen. Heitäkin kuuluu auttaa ja niin tekee ansiokkaasti muun muassa Suomen valtio kehitysyhteistyörahoilla, joista tinkimistä suomalaisten edun ensisijaisuuteen vedoten taas vaalien alla irvokkaasti vaaditaan.”