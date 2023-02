Nykyinen malli vähentää joustavuutta ja heikentää tuottavuutta, mutta järjestelmän uudistamisesta ei juuri keskustella.

Työmarkkinoilla ei ole ollut tälläkään kierroksella helppoa saada aikaan työehtosopimuksia. Asetelma on ollut tavallistakin vaikeampi. On hankala löytää ratkaisua oloissa, joita leimaavat korkea inflaatio, yritysten epävarmat näkymät, palkansaajien kovat odotukset ja Suomen julkisen talouden vaikea tila.

Vientialojen neuvottelijoiden taakkaa ei ole helpottanut, että kunta-alan palkankorotuksesta sopiminen käytännössä ulkoistettiin heille. Se oli onneton ratkaisu.

Hankaluus näyttää olevan työmarkkinoiden ominaispiirre.

Yrityksistä kuuluu jatkuvaa kritiikkiä siitä, että työehtosopimusjärjestelmä ei jousta tai ota huomioon työntekijöiden eikä yritysten yhä enemmän erilaistuvia tarpeita. Keskitetty järjestelmä vähentää joustavuutta ja heikentää tuottavuutta. Silti järjestelmän uudistamisesta ei juuri keskustella. Itse rakennettua ei ole helppo uudistaa.

Välillä väitetään, että arvostelusta huolimatta Suomen työmarkkinat toimivat tulostensa puolesta hyvin. Kuitenkin työllisyydessä jäämme muista Pohjoismaista, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyytemme on korkea, tuottavuuskehityksemme on heikkoa, kasvumme on OECD-maiden hitaimpien joukossa, yritysten kasvuhalut hiipuvat, palkanmuodostuksemme on lähes jäykintä maailmassa, pienten työnantajayritysten määrä laskee, ammattiyhdistysliikkeen toimintaa pidetään investointijarruna, ja moni yritys investoi yhä enemmän ulkomaille.

Työmarkkinajärjestelmä ei riittävästi tunnista samalla alalla toimivien yritysten eroja eikä toimialarajat ylittävää liiketoimintojen murrosta.

Moni pieni työnantaja ostaa mieluummin toiselta yrittäjältä kuin palkkaa työntekijän, koska työllistämisen riski on suuri, sopimisvapaus vähäinen ja hallinnollinen taakka mittava.

Yksinyrittäjyys lisääntyy. Harva yksinyrittäjä yrittää kuitenkaan yksin, vaan monet muodostavat toisten yrittäjien kanssa verkostoja, jotka auttavat jakamaan yrittäjäriskiä ja välttämään työllistämisriskiä.

Työnantajat ovat viime vuosina pyristelleet eroon keskitetystä sopimisesta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK teki jopa tästä sääntömuutoksen. Metsäteollisuus siirsi sopimisen liittojen väliltä yrityksiin. Silti olemme yhä järjestelmässä, jossa korotusten katon koordinointia sälytetään EK:lle ja lattiaa haluaa hallita SAK, joka vielä aikoo lisätä koordinaatiotaan.

” Katon koordinointia sälytetään EK:lle, SAK haluaa hallita lattiaa.

EK on pyrkinyt koordinoimaan ”merkin”, jota ei saa ylittää. Kuntasopimus kuitenkin vesitti merkkijärjestelmän, koska kunta-alalle sovittiin enemmän kuin vientialojen ”merkki”.

Voi kysyä, harjoitetaanko meillä edelleen tosiasiallisesti keskitettyä sopimista, tosin eri konseptilla kuin aiemmin. Onko työmarkkinoilla keisari vailla vaatteita, kuten H. C. Andersenin sadussa?

Ainakin työehtosopimusjärjestelmän piirissä olevalle yritykselle tilanne on yhä pääosin se, että yrityskohtaista liikkumatilaa ei juuri ole ja työehdot sovitaan yrityksen ulkopuolella.

Työmarkkinoiden monopolia ja dynamiikkaa rajoittavia esteitä pitää tavalla tai toisella purkaa. Joustavammat työmarkkinat on tehtävä mahdollisiksi. Joko työehtosopimuksiin annetaan aidosti lisää liikkumatilaa ja yritykset saavat myös toisin sopimisen oikeuden tai työnantajaleirin pitää uudistaa järjestelmää vähentämällä työehtosopimusten tekoa liittojen kesken.

Ensin mainittu tie olisi ehkä työmarkkinarauhan kannalta parempi. Siihen on kuitenkin vaikea uskoa, koska tahtoa muutoksiin ei ole nähtävillä. Eteneminen voi tapahtua myös siten, että jotkin muut alat seuraavat metsäteollisuutta ja siirtävät sopimista yrityksiin. Molemmat tiet vaativat lakimuutoksia, joita seuraavan hallituksen pitää edistää. Yhdenvertaisuutta halveksivat sopimisen kiellot pitää poistaa lainsäädännöstä.

Työmarkkinajärjestöissä pitäisi käydä enemmän strategista keskustelua järjestelmän uudistamisesta, jotta myös Suomessa toimiva yritys voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa eikä ay-liikkeen toimintaa koeta Suomessa suurena investointijarruna.

Petri Salminen ja Mikael Pentikäinen

Salminen on puheenjohtaja ja Pentikäinen toimitusjohtaja Suomen Yrittäjissä.

