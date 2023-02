Kehitys-lehdessä englantilaisen filologian dosentti Raita Merivirta kirjoittaa, että kolonialismin perintö koskettaa myös suomalaisia

”Kolonialismi on perinteisesti ymmärretty toiminnaksi, jossa jotakin, yleensä merentakaista maantieteellistä aluetta pidetään hallussa sen jälkeen, kun se on ensin saatu haltuun valloittamalla tai uudisasuttamalla. Tämän määritelmän mukaisesti Suomen ei ole katsottu olleen kolonialistinen toimija vaan eräänlainen eurooppalainen poikkeustapaus ja viaton sivustakatsoja.”

”Kansallista itseymmärrystä on rakennettu uhrin tai altavastaajan ja kolonialistisen viattomuuden näkökulmasta myös siksi, että osana Venäjän imperiumia Suomessa koettiin venäläistämisyrityksiä. – – Suomalaisten suhde kolonialismiin on kuitenkin tätä monimutkaisempi. Vaikka Suomen valtiolla ei ole ollut siirtomaita, on yksittäisiä suomalaisia osallistunut eurooppalaisten imperiumien kolonialistisiin hankkeisiin eri puolilla maapalloa niin Ruotsin ja Venäjän vallan kuin itsenäisyydenkin aikana.”

”Suomessa muun muassa innostuttiin mahdollisuudesta muuttaa Karibialle Ruotsin vuonna 1784 haltuunsa ottamalle St. Barthélemyn saarelle, jossa käytiin vilkasta orjakauppaa. Reilut sata vuotta myöhemmin kymmeniä suomalaisia lähti Leopold II:n ja Belgian Kongoon konemiehiksi jokilaivoille, jotka kuljettivat raaka-aineita Kongosta Eurooppaan. Suomalaisia työskenteli myös Kongon Katangan kuparikentillä ja osallistui Etelä-Afrikassa buurisodan taisteluihin vuosina 1899–1902.”

”Suomeenkin tuotiin kolonialistisen tuotannon hedelmiä sokerista puuvillaan, ja suomalaiset hyötyivät kolonialistisesta kaupasta. – – Se, että suomalaiset ovat joskus olleet sorrettuja tai altavastaajia, ei sulje pois suomalaisten osallisuutta kolonialismiin ja rasistiseen perintöön.”

Talous & yhteiskunta -lehdessä tutkimusohjaaja Hannu Karhunen arvioi, että jonotus on julkiselle sektorille tapa karsia kysyntää.

”Aika on ihmiselle arvokasta. Tämän takia päädymme käymään usein lähikaupassa, sillä säästetty aika tekee kalliimmastakin tuotteesta edullisemman. Samoin käyntikynnys työterveyslääkärin vastaanotolle voi olla varsin alhainen, sillä lääkäriin voi päästä jo samana päivänä. Julkisella puolelle odotus voi kuitenkin kestää kuukausia.”

”Kuvitellaanpa tilanne, että lähikaupan ja isomman marketin välinen etäisyys olisi päivien tai viikkojen matka. Harva meistä lähtisi tällöin ostosreissulle. Saattaisimme jättää vain tuotteen ostamatta. Ainoa ratkaisu on mennä lääkäriin yksityiselle, jos tähän vain on varaa.”