Jos haluat informaatiota, älä tuhlaa aikaasi kädenlämpöiseen hymistelyyn. Lue ennemmin kirja tai kuuntele luento.

Elämässäni on muutamia periaatteita. Ensinnäkin, en aio enää koskaan osallistua Flow-festivaaleille, koska lähes kymmenen euroa 0,3 litran oluttölkistä on nyt vain liikaa. Toinen kategorinen kieltäymys liittyy tilaisuuksiin, joiden vetonaulana on paneelikeskustelu. Minulle ne näyttäytyvät kansantaloudellisena katastrofina, jossa ihmisten aikaa tuhlataan itsestäänselvyyksiin, poliittisten irtopisteiden keräilyyn ja kädenlämpöiseen hymistelyyn.

Jos maailmassa on asia, josta olet kiinnostunut, lue kirja, analyyttinen lehtiartikkeli tai seuraa Twitteriä ja kuuntele Youtube-luento. Älä missään tapauksessa holvaa elämäsi kalliita minuutteja paneelikeskusteluihin.

Perustelen näkemykseni. Tilaisuuden järjestäjälle paneelit ovat kätevä tapa saada huokeaa tai parhaimmillaan jopa maksutonta ohjelmaa. Tämä johtaa laiskaan lopputulokseen, jossa moderaattori kysyy panelisteilta ensimmäisenä mieleen tulevat kysymykset. Keskustelu hyytyy tässä vaiheessa lätinätasolle, jossa toistellaan päivän it-termejä, kuten ”huoltosuhde”, ”innovaatio”, ”Kiinan uhka” tai ”itseohjautuvuus”.

” Kellään aikuisella ei ole niissä kivaa.

Usein paikalle kutsutaan liikaa asiantuntijoita, joten kellään ei ole aidosti aikaa avata ajatteluaan ja näkemyksiään. Keskustelussa tyydytään etsimään geneerisintä yhteistä nimittäjää. Tässä vaiheessa yleisö on jo nukahtanut tai vähintään suggeroinut mielensä illan kauppalistan pariin.

Perinteisellä sanomalehtitermistöllä kyse on ”keskimössöstä”. Keskimössöllä tarkoitetaan keskikokoista juttua, joka tehdään lähinnä sivuntäytteeksi ja jota vain harva jaksaa silmäillä. Jutun aihe on usein ”yhteiskunnallisesti tärkeä”, mutta tekstistä puuttuvat sen tärkeimmät osiot: lattia eli konkretia ja aidon elämän esimerkit sekä katto eli terävä analyysi ja asian kiinnittyminen laajempaan viitekehykseen.

Paneelikeskustelut muistuttavat lasten syntymäpäiväjuhlia, joihin suku on kutsuttu. Ne on pakko järjestää, mutta todellisuudessa kellään aikuisella ei ole niissä kivaa. Puitteet ja koristelut ovat toki kunnossa, mutta vuorovaikutus pysyy pinnallisena. Sää on ollut kurja, töissä on kiirettä ja Villen luokka tekee retken Tampereelle.

Voiko jo lähteä kotiin?

Kirjoittaja on HS Vision tuottaja.