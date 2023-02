Aseistuksen jakamisen lisäksi varastoja pitää alkaa täyttää ja puolustusteollisuus saada vauhtiin. Ikävät ajat eivät ole nopeasti päättymässä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tällä viikolla vieraillut läntisessä Euroopassa. Matka alkoi Britanniasta, josta se jatkui Pariisin kautta Brysseliin. Brysselissä Zelenskyi puhui europarlamentissa ja EU:n huippukokouksessa.

Matkan tarkoituksena oli sekä kiittää Ukrainan eurooppalaisia tukijoita tähän asti annetusta avusta että muistuttaa Ukrainan tarvitsevan vielä paljon lisää kalustoa ja aseita puolustustaisteluunsa Venäjää vastaan. Zelenskyi myös toivoo tehokkaampia asejärjestelmiä, joiden antamista jotkut lännessä empivät pelätessään eskalaatiota.

Zelenskyin pyyntöjen kiireellisyyttä lisäävät läntiset tiedustelutiedot, joiden mukaan Venäjä valmistelee uutta laajaa hyökkäystä Donbasissa. Myös Ukraina on varoittanut, että Venäjä saattaa vielä tässä kuussa aloittaa hyökkäyksen itäisessä Ukrainassa, jossa se on viime aikoina jo edennyt.

Hyökkäysodotuksia lisää myös lähestyvä vuosipäivä. Venäjä aloitti näännytyssotansa Ukrainaa vastaan jo keväällä 2014 miehittämällä Krimin ja aloittamalla sotatoimet itäisessä Ukrainassa, mutta sota siirtyi uuteen vaiheeseen viime vuoden helmikuussa. Silloin Venäjä aloitti varsinaisen hyökkäyssodan ja hyökkäsi Ukrainaan useista suunnista edeten Kiovan esikaupunkeihin asti.

Ukrainalaisten urhea puolustautuminen, jota lännen aseapu on vahvistanut, pakotti Venäjän vetäytymään Kiovan lähistöltä, sitten Harkovan alueelta ja lopulta Hersonista. Sen jälkeen Venäjä keskittyi terrorisoimaan ukrainalaissiviileitä ja tuhoamaan Ukrainan infrastruktuuria ohjuksillaan, mutta viime aikoina se on myös keskittänyt joukkojaan Ukrainan itäisille Donetskin ja Luhanskin alueille.

Ukrainalaisten ryhmittyminen tehokkaaseen puolustustaisteluun on yksi aikamme sankaritarinoita. Ukraina onnistui paitsi pysäyttämään hyökkäyksen myös vapauttamaan omia alueitaan, joita Venäjä miehitti. Vastarinta yllätti Venäjän, minkä lisäksi se paljasti Venäjän asevoimien heikkoudet koko maailmalle.

Tämä on herättänyt toivoa sodan nopeasta päättymisestä, varsinkin kun lännen talouspakotteet ovat syöneet Venäjän sotakassaa ja vaikeuttaneet teknologian vientiä Venäjälle.

Venäjän kehitystä on tunnetusti vaikea ennustaa, ja niinkin voi käydä. Samalla on kuitenkin hyvä varautua henkisesti myös pitkään sotaan. Niin nimittäin Venäjän johto näyttää tekevän. Huonosta sotamenestyksestä huolimatta se näyttää yhä uskovan voittoon. Venäjä on valmistautunut sotaan jo kauan ja voi toivoa väsyttävänsä vastustajansa. Itsevaltaisessa järjestelmässä talous on ollut helppo kääntää vielä kovempaan sotamuottiin.

Venäjän tapa sotia on brutaali. Omilla miestappioilla ei ole sodanjohdolle väliä, kuten viime aikoinakin on nähty. Ei niillä näytä olevan suurta vaikutusta kotirintamaankaan, kuten ei nöyryyttävillä perääntymisilläkään ole ollut. Eteneminen tapahtuu usein vallattavia kaupunkeja tuhoamalla. Jos kehittyneemmän aseistuksen valmistus tökkii, Venäjä käyttää vanhempaa aseistusta.

Tällainen hyökkääjä on kuluttava myös puolustautujalle, niin kuin ukrainalaiset tietävät. Ukraina ei kerro tarkkoja lukuja kaatuneista ja haavoittuneista, mutta on selvää, että inhimillinen hinta on kova.

Lännen pitää tukea Ukrainaa. Sen on myös syytä luottaa Ukrainaan niin paljon, ettei se rajoita Ukrainan puolustautumista pihtaamalla Ukrainan toivomia asejärjestelmiä.

Ennen muuta lännessä on ymmärrettävä, ettei huomio saa juuttua kiistelyyn taistelupanssarivaunuista. Aseita tulee antaa, mutta samalla varastoja pitää alkaa täyttää ja puolustusteollisuus saada vauhtiin. Sotaan pitää alkaa suhtautua kuin sotaan. Ikävät ajat eivät ole nopeasti päättymässä.

