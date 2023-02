Venäjä oli sekä heikompi että vahvempi kuin uskottiin – samoin Eurooppa.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuosi sitten. Kulunut vuosi on paljastanut yhteiskunnista, talouden lainalaisuuksista ja sotavoimista pitkään hellittyjä vääriä oletuksia. Ei erheitä vaan olennaisia strategisia väärinkäsityksiä, joiden varaan on rakennettu – ja joita ylläpitämällä joku on ehkä hyötynytkin.

1. Venäjän armeija

Ennen sotaa Venäjän armeijaa pidettiin pelottavana ja iskukykyisenä. Sota paljasti, että kalusto on suurelta osin vanhanaikaista, rikki ja korruption syömää. Miehistö koostuu väkisin sotaan viedyistä taisteluhaluttomista nuorista, ja päällystön osaamisessa on huomattavia puutteita.

2. Euroopan maiden armeijat

Kun Ukrainalle on haalittu aseapua, on käynyt ilmi, että perinteisen sodankäynnin kalusto on Euroopassa jätetty heitteille, koska perinteisen sodankäynnin tiedettiin jääneen historiaan. Panssarivaunuja etsitään museoista ja heinäladoista.

3. Itsenäisen valtion voima

Sekä Venäjä että monet lännen tiedustelupalvelut uskoivat, että Ukraina kaatuu muutamassa päivässä, kun Venäjä hyökkää. Ukraina on ollut paljon odotettua vahvempi. Sota on päätynyt tilanteeseen, jossa kumpikaan osapuoli ei pääse niskan päälle.

4. Talouspakotteiden teho

Venäjän hyökättyä Ukrainaan länsi asetti kiristyviä pakotteita Venäjälle. Laskettiin, että ne tuhoavat ruplan, murtavat Venäjän talouden nopeasti ja kääntävät kansan johtajiaan vastaan. Elo Moskovassa on jatkunut melkein entiseen tapaan, eikä kapinasta ole tietoakaan. Venäjän talouden tulevaisuus toki on huono, mutta väkevimpinäkään pidetyt pakotteet eivät ole purreet niin nopeasti kuin uskottiin.

5. Moskovan käsitys lännestä

Kun Venäjä katkaisi kaasun toimitukset länteen, Venäjän ylimmät päättäjät olettivat, että Eurooppa jäätyy, energiaa ei saada muualta ja mukavuudenhaluinen kansa nousee johtajiaan vastaan. Mitään tällaista ei ole tapahtunut. Kansa on pakottanut päättäjiään yhä jyrkempään Venäjän-vastaiseen toimintaan. Energian hinta laskee, eivätkä kodit ole kylmenneet.

6. Lännen käsitys itsestään

Moni lännessä oletti, että autoritaariset maat ovat demokratioihin verrattuna tehokkaampia. Kulunut vuosi kertoo, että Eurooppa on Venäjään verrattuna ylivoimainen, koska Eurooppa on poliittisesti ja taloudellisesti joustava. Lamaa ei tullut, kansat voivat hyvin ja kansalaiset tukevat demokratiaa.

7. Venäjän hybridivaikuttaminen

Mitä Venäjä on saanut aikaan pelätyllä hybridivaikuttamisellaan? Ei mitään.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja