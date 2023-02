Teollisuus ja kauppa on nyt hoidettu, jäljellä ovat vielä satamien ahtaajat.

Kaupan alan toiselta lakkoaallolta vältyttiin viime hetkillä. Elleivät Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto Pam olisi päässeet myöhään sunnuntaina sopimukseen, uudet lakot olisivat alkaneet maanantaiaamuna.

Seuraavaksi uhkaa auto- ja kuljetusalan liiton AKT:n lakko satamissa ja kuorma-autoalalla. Oletettavasti siinäkin sovittelussa käytetään kaikki käytettävissä oleva aika.

AKT:n lakot uhkaavat alkaa varhain keskiviikkoaamuna. Lakkoja ei enää ehdi siirtää, se olisi pitänyt tehdä jo aiemmin. Satamien ahtaajien lakko olisi voimassa toistaiseksi eli siihen saakka, kunnes ahtaajille syntyy uusi sopimus.

AKT:n nykyinen puheenjohtaja Ismo Kokko on pitänyt – joidenkin edeltäjiensä tavoin – korkeaa profiilia. AKT:llä on maine lakkoherkkänä liittona. Eri asia on, onko maineelle todellista perustaa: AKT on kyllä ahkera uhkailemaan, mutta oikeita lakkoja liitto on järjestänyt harvemmin.

Kohtahan se nähdään. AKT:n maanantaisessa tiedotteessa Kokko sanoi, että tekstikysymyksiäkin on vielä auki. Perinteisesti ensin sovitaan uuden sopimuksen tekstit ja vasta lopuksi palkat.

Suomen ulkomaankaupasta peräti 90 prosenttia kulkee satamien kautta. Kovin monen päivän satamalakkoa ei vientiteollisuus kestäisi.

Meneillään olevan palkkakierroksen povattiin johtavan varsinaiseen lakkokevääseen. Siihen nähden toistaiseksi koetut lakot ovat vaikuttaneet useimpien ihmisten elämään huomattavan vähän.

Tähän asti tehdyistä teollisuuden ja kaupan sopimuksista voi jo alustavasti haarukoida, millaisia korotuksia meneillään olevalla kierroksella jaetaan. Teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden uusien sopimusten mukaan työntekijät saavat kahden sopimusvuoden aikana yhteensä seitsemän prosentin korotukset. Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala totesi tiedotteessa, että kaupan palkankorotukset noudattavat ”yleistä linjaa”. Ei ole syytä olettaa, että AKT tyytyisi vähempään kuin Teollisuusliitto.

Tyypillinen tämän palkkakierroksen piirre ovat olleet kertakorvaukset. Kertakorvausta on aiempina vuosina käytetty muun muassa Saksassa. Kertakorvaus on siitä kätevä, että se ei jää palkkapohjiin rasittamaan tulevien vuosien hintakilpailukykyä. Monelle palkansaajalle kertakorvaus tulee juuri nyt tarpeeseen, kun ruoan ja sähkön hinta nousi viime vuoden lopulla huimasti. Loputtomiin inflaatio ei jatka nykyistä vauhtia. Joissain hinnoissa näkyy jo pientä liikettä alaspäin.

Kaiken kaikkiaan palkkaratkaisut ovat jääneet alle nykyisen inflaation ja alle verrokkimaa Saksan teollisuuden korotustason. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ei pitäisi näillä ratkaisuilla heiketä kilpailijamaihin verrattuna.

Tämäkin kierros näyttäisi toistavan viime vuosien liittokierrosten askelkuvioita: teknologiateollisuus avaa kierroksen ja määrittelee palkankorotusten ylärajan – ja usein myös alarajan. Marssijärjestyksen on tälläkin kertaa määrännyt työnantajaleiri. Palkansaajat eivät voi mitään sille, että muut työnantajat odottavat, kunnes teknologiateollisuuden työntekijöillä on uusi sopimus.

Poikkeavaa on ollut vain se, että tällä kierroksella myös SAK:n liitot ovat kyenneet koordinoimaan neuvottelujaan ja palkkatavoitteitaan. Työnantajaliitot ovat omalta osaltaan koordinoineet neuvotteluja jo monta neuvottelukierrosta.

Etukäteen pelätty lihava riita on työmarkkinoilla kääntynyt sovuksi, joka ei ole kovin lihava eikä ihan laiha vaan aika lailla normaalipainoinen. Ellei viime keväältä kummittelemaan jäänyttä kunta-alan sopimusta olisi, neuvottelujen voisi sanoa sujuneen jopa varsin mallikkaasti.

Mutta ihan vielä ei maalissa olla, vaan nyt pitää saada AKT:n nimet paperiin. Toivottavasti liitto osoittautuu taas kerran mainettaan paremmaksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.