Osa YK:n ja kansainvälisten avustusjärjestöjen katastrofiavusta uhkaa päätyä diktaattori Bashar al-Assadin hyödyksi, jos apua saadaan ylipäätään tuotua tuhoalueille.

Turkkia ja Syyriaa viime viikolla ravistellut maanjäristys teki lohdutonta tuhoa myös alueilla, joilla ihmiset ovat sinnitelleet jo vuosikausia kuin maanpäällisessä helvetissä. Toivoa ei saisi menettää, mutta länsi on loukussa yrittäessään auttaa varsinkin Luoteis-Syyriassa oppositiojoukkojen hallinnassa olevien alueiden uhreja.

Maanjäristys osui Syyriassa alueelle, jota hallitsevat erilaiset oppositioryhmät ja myös Yhdysvaltojen tukemat kurdijoukot. Niitä vastaan sotivat sekä Syyrian diktaattorin Bashar al-Assadin joukot että Turkki. Avusta tuhoalueille tuli jo poliittisen taistelun väline.

Luoteis-Syyrian tuhoalueilla ihmiset ovat sinnitelleet 12 vuotta jatkuneen Syyrian sodan keskellä. Miljoonat ovat eläneet hätäavulla vaikeissa oloissa pakolaisleireillä. Nyt hädän päälle tuli uusi hätä.

Yhdysvallat on höllentänyt osaa al-Assadin hallinnon vastaisista pakotteista, jotta apua saataisiin perille. Silti avun saaminen myös al-Assadin hallinnoimille alueille on vaikeaa, sillä Syyrian valtias ei välitä omiensa hädästä. Tukea al-Assadille ei haluta antaa, mutta on vaikea välttää sitä, että osa YK:n ja kansainvälisten avustusjärjestöjen katastrofiavusta päätyy tämän valtaa pönkittämään.

Turkista Syyriaan YK:n apu pääsee vain yhden rajanylityspaikan kautta, eikä Turkki halua avata lisää rajanylityspisteitä. Uusien rajanylityspaikkojen avaaminen hätäavulle vaatisi YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen, ja sen al-Assadia tukevat Venäjä ja Kiina voivat estää, kuten ovat tehneet usein ennenkin.

YK arvioi kuolleiden määrän nousevan 50 000:een. Järistyksen seuraukset vaikuttavat 26 miljoonaan ihmiseen. Hädän keskellä miljoonat jäävät Syyriassa ilman kansainvälisen yhteisön apua, jälleen kerran.

