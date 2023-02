Sisäministeriön riskiraportti listasi 21 turvauhkaa ydinsodasta avaruusmyrskyyn. Maailma ei ole vuonna 2023 mikään turvallinen tila.

Sisäministeriön tuore Kansallinen riskiarvio 2023 ilmestyi tilanteessa, jossa moni vanha uhkakuva on muuttunut synkäksi todellisuudeksi. Vuonna 2019 alkanut koronaviruspandemia on jäänyt taka-alalle, kun päärooliin on noussut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Sota on lisännyt pelkoja talouskriisistä ja yhteiskunnallisesta kaaoksesta. Kun kriisit ruokkivat uusia kriisejä, vanhan järjestyksen pohja horjuu.

Turvauhkista pakottavin on Venäjä. Niin se on ollut pitkään, mutta nyt naamiot on pudotettu, joten raportissa asioista voidaan puhua oikeilla nimillä: ”Hybridivaikuttaminen, jossa yhdistyvät sotilaalliset ja ei-sotilaalliset keinot, mukaan lukien kybervaikuttaminen, erikoisjoukkojen käyttö, poliittiset salamurhat ja lavastetut onnettomuudet, on osa painostuksen keinovalikoimaa.” Poliitikot kimmastuivat, kun samoista asioista varoitettiin vuonna 2016 Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-raportissa.

Venäjän aggressiivisuus rikkoi Euroopan rauhan, mutta maan voimat kulunevat lähiajat Ukrainassa. ”Suomen lähialueen sotilaallinen tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, eikä Suomeen kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa”, raportissa todetaan.

Verkottuminen ja globalisaatio ovat sysänneet liikkeelle muutosvoimia, jotka ovat tehneet kehittyneistä yhteiskunnista tehokkaita, mutta kovin haavoittuvaisia. Nykyisistä riskeistä monet leviävät globaaleissa verkostoissa, on sitten kysymys finanssikriiseistä, pandemioista, pakolaisaalloista tai poliittisesta radikalismista. Ne iskevät eri voimalla riippuen yhteiskunnan vastustuskyvystä.

Monesti ulkoista uhkaa pahempaa jälkeä tekee reaktio, jonka se aiheuttaa. Katkerat ja tietämättömät on helppo kiihottaa mellakkaan. Luottamusta ja päättäjien toimintakykyä koetellaan nyt monessa maassa. Suomi on näyttänyt olevansa kovaa tekoa, mutta kovia ovat haasteetkin.

