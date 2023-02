Kauppasota uhkaa, mutta se olisi Suomelle hyvin vahingollinen.

Nykymaailmassa niin sodat kuin kauppasodatkin alkavat hiipien. Sodan ja rauhan välissä ei ole selvää rajaa.

Ukrainassa alkanutta sotaa voi pitää jonkinlaisena kolmanteen maailmansotaan kuuluvana näytöksenä. Myös globaali kauppasota on alkanut hiipien. Ukrainan sota on hahmotettavissa lännen ja idän tai demokratian ja autoritarismin väliseksi kamppailuksi. Kauppasodassa rintamia kulkee jokaisen ilmansuunnan ja aatteen mukaisesti.

Yhdysvaltojen työttömyysaste laski tammikuussa alemmas kuin koskaan vuoden 1969 jälkeen, 3,4 prosenttiin. Inflaatio hidastuu, mutta on selvästi yli Yhdysvaltojen keskuspankin eli Fedin tavoitteen. Fed nostaa korkoja kokous kokouksen jälkeen estääkseen palkkojen ja hintojen keskinäisen kilpajuoksun.

Mitä tekee presidentti Joe Bidenin hallinto, kun talous uhkaa ylikuumentua? Se syöttää inflaatiolle lisää polttoainetta – muun muassa paketilla, jonka tarkoitus on hidastaa inflaatiota. Taloudessa on valmiiksi tuhansia miljardeja dollareita elvytys- ja pandemiadollareita osin vielä sulamattominakin.

Bidenin hallinto ei edes yritä tehdä loogista talouspolitiikkaa vaan geo-, valta-, kauppa- ja sisäpolitiikkaa yhtä aikaa. Bidenilla ja demokraateilla on pieni mahdollisuus onnistua jokaisella sektorilla, jos kaikki kiedotaan yhteen ja tarjotaan amerikkalaisille pakettina – ja juuri nyt, vaikka sitten inflaation kiihdyttämisen uhallakin.

Euroopassa päähuolena on Venäjän aloittama sota Ukrainassa. Atlantin toisella puolella nähdään, että suuri globaali taistelu käydään Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Jos Biden haluaa jatkokaudelle ja aikoo rakentaa demokraateille aiempaa vahvemman aseman, hänen kannattaa koventaa otteitaan Kiinaa vastaan. Tämä on niitä harvoja poliittisia teemoja, jotka kelpaavat sekä demokraateille että republikaaneille. Yhdysvaltojen alas ampuma kiinalainen tiedustelupallo tuli kuin tilauksesta.

Kiinan kommunistinen puolue on ilmoittanut, että Kiina on vuonna 2049 maailman suurin talous. Yhdysvallat ei tähän aio suostua, se haluaa pitää ykköspaikkansa. Bidenin hallinto katsoo, että vihreä siirtymä tarjoaa mahdollisuuden vastaiskuun. Ne maat ja yritykset voittavat, jotka menevät edeltä, valtaavat markkinoita ja luovat vihreän teknologian standardeja.

Uusiutuvan energian teknologiaa – esimerkiksi aurinkokennoja – tehdään erityisesti Kiinassa. Yhdysvallat yrittää korjata tilannetta. Yhdysvallat imee protektionistisilla valtion tuilla alan osaamista Yhdysvaltoihin. Hetki on hyvä, sillä Kiinan kasvu on hidastunut, koronaviruspandemian huono hoito on heikentänyt Kiinan johtajien asemaa ja maa on pilannut maineensa tukemalla Venäjää. Kiinan aloittama varovainen liennytys päättyi ainakin toistaiseksi palloskandaaliin.

Politiikat eivät kietoudu yhteen itsestään, tarvitaan ohjaavaa kättä. Yhdysvaltojen talous siirtyy vapaan markkinatalouden puolelta kohti sääntelytaloutta, kun Bidenin hallinto rakentaa vastaiskuaan. Republikaanien on vaikea tätä vastustaa, sillä he ovat itsekin olleet nostamassa kauppamuureja Yhdysvaltojen ympärille.

Suomi joutuu muun Euroopan tavoin valitsemaan puolensa. Ukrainan sodan suhteen valinta oli helppo, kauppasodassa se on vaikeampaa.

Tukijoiden ”rekrytoinnin” suhteen nämä kaksi taistelua liittyvät kuitenkin toisiinsa. Yhdysvallat on tehnyt Ukrainaa tukemalla selväksi, että Euroopan odotetaan liittyvän Yhdysvaltojen rinnalle Kiinaa vastaan – ja samalla kuin vahingossa Bidenin tueksi.

Protektionistinen Yhdysvallat olisi vihreään siirtymään investoivalle ja Yhdysvaltojen kanssa kauppaa käyvälle pienelle vientimaalle myrkkyä. Jos EU vastaa Yhdysvalloille omilla kauppamuureillaan ja sallimalla lisää valtiontukia, sekin olisi ongelma, sillä EU:n sisäisessä kauppasodassa Suomi ei pärjäisi.

Suomi on paljosta velkaa Yhdysvalloille – mutta myös EU:lle. Toisaalta Kiina on Suomellekin tärkeä markkina. Valitsemattakaan ei voi jättää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.