Yksityiselle turvallisuusalalle on annettu liikaa valtaa ja vastuuta

Ei riitä, että turvallisuusalalla ehkäistään väkivaltaa koulutuksen ja valvonnan avulla. Tarvitaan laajaa ymmärrystä alan muutoksista.

Yksityisen turvallisuusalan nopea kasvu kertoo merkittävästä yhteiskunnallisesta muutoksesta. Yksityinen sektori on saanut yhä enemmän jalansijaa turvallisuuden hallinnassa. Perinteisesti sisäistä turvallisuutta on pidetty lähinnä poliisin vastuulle kuuluvana julkisena tehtävänä. Yksityisen turvallisuusalan vallan ja vastuun laajentuminen julkiseen tilaan on tuonut mukanaan myös ongelmia.

Usein oletetaan, että alan yritykset vastaavat turvallisuuspalvelujen kysyntään poliisien määrän kutistuessa. Kansainvälisten tutkimusten mukaan kasvua selittää pikemminkin puolijulkisen kauppakeskustilan lisääntyminen sekä henkilökunnan vähentäminen kaupoissa ja liikennevälineissä.

Turvallisuusala vauhdittaa kasvuaan myös itse. Turvallisuudella ja pelolla on helppo myydä lisää tuotteita ja palveluja.

Yksityisen turvallisuusalan toimintaa ohjaavat markkinalogiikka ja turvallisuuden kaupallistaminen. Markkinalogiikan ehdoilla määritelty turvallisuus on räätälöity palvelujen ostajien eikä kansalaisten eduksi. Ja kun yritykset pyrkivät maksimoimaan voittonsa ja tuottamaan palvelut kustannustehokkaasti, se voi heikentää palvelujen laatua – ja alalla työskentelevien työturvallisuutta. Käytännössä valtaa ja vastuuta on annettu usein nuorille ja vain vähän koulutusta saaneille ihmisille, jotka joutuvat tekemään paineen alla nopeita päätöksiä.

Viime aikoina julkisuudessa olleiden väkivaltatapausten perusteella voidaan kysyä, onko valtio antanut turvallisuusyrityksille liikaa valtaa. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan turvallisuusala on pyrkinyt itsekin lisäämään sääntelyä ja koulutusta, koska se tuo alalle lisää valtaa.

Vaikka alaa ohjataan lainsäädännöllä, lainsäätäjä on mahdollistanut yksityisen turvallisuusalan laajentumisen, lisännyt sen toimivaltuuksia sekä antanut sille mandaatin hoitaa julkisia tehtäviä ja puuttua perusoikeuksiin. Valtio ei ole onnistunut valvomaan alaa tai ehkäisemään yritysten haitallisia käytäntöjä ja puuttumaan niihin.

Turvallisuuden yksityistämiskehityksen vaikutuksia esimerkiksi ihmisten perusoikeuksiin ei ole riittävästi arvioitu. Tutkimustiedon perusteella alan toimintaan liittyy muitakin ongelmia kuin fyysinen väkivalta.

Suomessa on tutkittu kansalaisten käsityksiä turvallisuusalasta kysely- ja haastattelututkimuksin. Nuoret ovat kertoneet koppeihin sulkemisesta, huutamisesta, pelosta, rasistisesta kielestä ja etnisestä profiloinnista.

Nämä eivät ole vieraita havaintoja poliisitutkimuksessakaan, mutta nuoret ovat kokeneet vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivan poliiseja herkemmin ja kovaotteisemmin ja toisaalta vain siirtävän “ongelman” pois silmistä.

Vartiointiliikkeiden roolin kasvu on muuttanut niin valvonnan ja turvallisuuden luonnetta kuin julkista ja puolijulkista tilaakin. Valvonnan lisääntyessä kontrollia kohdistuu etenkin nuoriin tai vähemmistö- ja marginaaliryhmiin vain oleilun tai olemuksen takia, ja sen perusteella kyseenalaistetaan heidän oikeutensa käyttää tällaisia tiloja. Turvallisuusalalla ja sen toimeksiantajilla on käytännössä paljon valtaa määrittää, mitä järjestyksellä ja turvallisuudella tarkoitetaan.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) on ilmoittanut, että turvallisuusalan sääntelystä, valvonnasta ja koulutuksesta tehdään laaja selvitys. Alan koulutusta on syytä parantaa, mutta koulutuksen lisääminen voi myös kasvattaa alalle annettavaa valtaa. Jos keskitytään pistemäisesti ylilyönteihin, jää huomiotta, miten merkittävistä yhteiskunnallisista muutoksista on kyse.

On siis myös keskusteltava turvallisuusalan vallankäytön rajoista, alan toimintalogiikasta ja kielteisistä vaikutuksista. Haitalliset seuraukset eivät rajaudu väkivallantekoihin. On tärkeää kyseenalaistaa sellainen lähtökohta, että markkinalogiikan mukaan toimiva ala saisi entistä enemmän määritellä, kenen turvallisuutta suojellaan, keihin kontrolli kohdistuu ja millaista kontrollia harjoitetaan.

Elsa Saarikkomäki ja Anne Alvesalo-Kuusi

Saarikkomäki on kriminologian dosentti sekä yliopistonlehtori ja Alvesalo-Kuusi oikeussosiologian professori Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

