Tuoreen HS-gallupin mukaan perussuomalaiset on nuorten keskuudessa selvästi suosituin puolue. Sen ehdokasta äänestäisi 28 prosenttia. Kaula seuraavina tuleviin Sdp:hen (13 prosenttia) ja vihreisiin (11 prosenttia) on suuri.

Ensimmäistä kertaa äänestysiässä olevien käsityksiä luodannut tuore HS-gallup antaa kiinnostavan kuvan puolueiden kannatuksesta nuorten parissa (HS 15.2.).

Nuorten keskuudessa perussuomalaiset on selvästi suosituin puolue. Sen ehdokasta äänestäisi 28 prosenttia. Kaula seuraavina tuleviin Sdp:hen (13 prosenttia), vihreisiin (11 prosenttia), kokoomukseen (9 prosenttia) ja vasemmistoliittoon (6 prosenttia) on selvä. Perussuomalaiset on selvästi suositumpi nuorten miesten kuin nuorten naisten parissa, mutta se on silti naistenkin eniten suosima puolue.

Näitä lukuja ei saa verrata perinteisiin puoluekannatusmittauksiin, joiden kertoimissa huomioidaan aina edellisten vaalien tulos ja prosenteissa näkyvät vain kantansa ilmoittaneet. Luvut kertovat kuitenkin kiistattomasti, että nuorten keskuudessa perussuomalaiset on suosittu puolue.

Populistipuolueet ovat kansainvälisestikin nuorten keskuudessa suosittuja, mutta perussuomalaisten kannatus kertoo puolueen sekä tavoittavan nuoria että pitävän esillä monille nuorille tärkeitä asioita paremmin kuin muut puolueet. Perussuomalaiset on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hyvin tehokas.

Usein nuorten muina suosikkipuolueina pidetyt vihreät ja kokoomus ovat onnistuneet tässä selvästi huonommin. Nuorille ne näyttävät olevan ennemminkin entisten nuorten puolueita. Jopa ukkopuolueen mainetta pitkään kantanut Sdp on nyt niitä kiinnostavampi.

Samalla tulokset muistuttavat, etteivät nuoret ole yhtenäinen joukko. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset ovat monille nuorille tärkeitä, mutta eivät kaikille. Isolle joukolle inflaatio ja energian hinta ovat merkittävimpiä aiheita, ja juuri niistä perussuomalaiset ovat puhuneet. Sen sijaan maahanmuutto ei ole nuorten asialistalla korkealla.

Nuortenkin kohdalla puolueet niittävät sitä mitä kylvävät. Se on muissakin puolueissa hyvä ymmärtää.

