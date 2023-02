Tekoälyä käytetään yhä useammin näyttelijöiden nuorentamiseen. Syy on raha.

Sankarin on valittava lukemattomien pikarien joukosta yksi, joka antaa ikuisen elämän.

Pahis juo väärästä pikarista. Hän kuolee. Sankari juo oikeasta maljasta. Mieletön fiilis!

Olin ehkä seitsemänvuotias kun näin ensi kertaa elokuvan Indiana Jones ja viimeinen ristiretki (1989) Siinä arkeologi Indiana Jones (Harrison Ford) lyö natsit ja löytää Graalin maljan. Ford oli 46-vuotias ensi-illan aikaan.

Muutama päivä sitten Super Bowl -mestaruusottelun tauoilla nähtiin pätkiä kesäkuussa ensi-iltaan tulevasta elokuvasta Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Ford, 80, näyttää siinä nelikymppiseltä.

Syy on tekoälyn, jolle on syötetty kaikki, mitä Ford on tehnyt, myös julkaisematon filmimateriaali. Kuvauksissa Fordin kasvoihin kiinnitettiin antureita, jotka tallentavat hänen ilmeensä. Kun nämä kaksi yhdistetään, lopputuloksena on ikuinen elämä.

Näyttelijöitä on nuorennettu jo pitkään. Tekoälyä käytettiin apuna nuorentamaan muun muassa Robert De Niro Netflixin The Irishmaniin (2019).

Ja tahti kiihtyy. Elokuvatähtiä edustava CAA teki sopimuksen Metaphysic-tekoälyn kehittäjien kanssa. Metaphysic on tunnettu Tom Cruisen näköisistä deep fake -videoista.

The Irishmanissa De Niron kasvot näyttävät rypyttömiltä, mutta kun hän kävelee, taika raukeaa. Seitsemänkymppinen liikkuu eri tavoin kuin nelikymppinen.

Elämme tekoälyn murroksessa. Kuollut näyttelijä on aiemminkin osattu herättää henkiin elokuvaan. On helppo kuvitella monta tapaa käyttää teknologiaa pahantahtoisesti viihdeteollisuuden ulkopuolella.

Mutta miksi meille tarjotaan nuorennettua Harrison Fordia? Olen tyytyväinen Indiana Jones -trilogiaan – jätetään Kristallikallon valtakunta (2008) nyt pois laskuista.

” Indiana Jones on kuin Frozenin Elsa ja Anna, satuhahmo.

Miksi Fordin edes pitäisi esittää itse itseään nuorempana? Esittäähän River Phoenix onnistuneesti nuorta Indyä Viimeisessä ristiretkessä.

Syy on raha. Fordin kohderyhmä yltää uusimpien Star Wars -tuotantojenkin ansiosta nuoriin saakka. Indiana Jones on kuin Frozenin Elsa ja Anna, satuhahmo. Etenkin kun Ford nuorennetaan siihen ikähaarukkaan, jossa hän ikuisti hahmon aikanaan.

Kyse on myös epätoivoisesta takertumisesta yleisöön. Spektaakkeli saa pandemian myötä koteihinsa unohtuneet ihmiset takaisin elokuvateattereihin, sen Avatar 2 ainakin todisti.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.