Maanpuolustus on kaikkien puolueiden asia

Puolustusvoimiin luotetaan Suomessa vasemmalta oikealle. Se on voimavara, jota kannattaa vaalia.

Saksalaisen Bild-lehden tuoreessa kyselyssä vain joka kymmenes saksalainen sanoi olevansa tarvittaessa valmis puolustamaan maataan asein. Neljäsosa pakenisi maasta. Saksassa maanpuolustus on poliittinen kysymys, joka jakaa kansaa ja puolueita.

Suomessa tilanne on täysin toinen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan joulukuun kyselyssä 83 prosenttia vastaajista katsoi, että Suomen pitää puolustautua hyökkäystä vastaan asein, vaikka tulos olisi epävarma. Tällä kannalla oli enemmistö kaikissa puolueissa, vaikka oikeistossa selvemmin kuin punavihreällä puolella. Suomen puolustuspolitiikkaa piti kyselyssä onnistuneena 85 prosenttia vastaajista. Tämäkin linja piti oikealta vasemmalle. Lujimmin puolustuspolitiikkaan luottivat vihreät.

Maanpuolustus on suomalaisten mielissä politiikan yläpuolella. Aina niin ei ole ollut. Valkoinen armeija lähentyi työväestöä 1930-luvun lopun punamultahallituksen aikana. Yhteishenki karaistiin talvisodassa. Siitä lähtien se on ollut maan turvallisuuden perusta, jonka tärkeys on Puolustusvoimissa ymmärretty.

Laajan maanpuolustushengen konkreettinen arvo on nähty maailmantilanteen kiristyttyä. Suomen hävittäjähankkeesta ei tullut poliittista kiistakysymystä, kun myös aserahoja usein arvostellut vasemmisto ymmärsi kalliin hankinnan välttämättömyyden. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaikki puolueet kääntyivät kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä.

Kaiken huipuksi Suomen sosiaalidemokraatit puhuivat vielä Ruotsinkin demarit ympäri. On historian paradokseja, että yksi Nato-jäsenyyden tärkeitä puhemiehiä oli Erkki Tuomioja, rauhanliikkeen veteraani ja pitkäaikainen Nato-kriitikko. Ratkaisevalla hetkellä Tuomioja äänesti ”kyllä”. Sitä on poliittinen vastuunkanto: välttämättömän asettamista toivotun edelle.

Suomen kannalta oli onnekasta, että molemmilla vasemmistopuolueilla oli historiallisella hetkellä vahva puheenjohtaja, joka näki, mitä oli tehtävä, ja pystyi perustelemaan sen omilleen. Jos poliittinen kenttä olisi rakoillut, Venäjä olisi voinut iskeä kiilaa murtumakohtiin.

Kriisitilanteessa yksimielisyys on kansakunnalle vahva voima, mutta vain, kun siihen päädytään erilaisten katsomusten vapaassa keskustelussa. Kriittisiäkin näkökulmia tarvitaan, myös turvallisuuspolitiikassa – ja myös tulevassa Nato-Suomessa.

Sotilasasiat kiinnostavat nyt uudella tavalla poliitikkoja. Se näkyy esimerkiksi siinä, että puolustusministerin salkusta on tullut haluttu. Uusi aika on myös nostanut julkisuuteen turvallisuusasiantuntijoita ja sotilaita. Eduskuntaan pyrkii kaksikin aktiivipalveluksen jättänyttä kenraalia, toinen heistä Puolustusvoimien entinen komentaja. Molemmat ovat kokoomuksen listoilla.

Puolustusvoimille politiikan syleily on kaksipiippuinen asia. Aktiiviupseerien toiminta poliittisissa puolueissa on kiellettyä, koska Puolustusvoimat on haluttu pitää erossa politiikasta. Poliittisten kantojen esilletuontia ei ole pidetty suotavana.

Pääsääntöisesti linja on pitänyt hyvin. Sitä edustavat esimerkiksi Puolustusvoimien entinen komentaja Ari Puheloinen ja nykyinen komentaja Timo Kivinen, jotka ovat pysytelleet viisaasti omalla tontillaan ja pitäneet julkisuudessa matalaa profiilia.

Entisten sotilaiden kohdalla ei politiikkakieltoa ole, jonkinlainen henkinen pidäke ehkä kuitenkin. Eduskunnassa korkeita evp-upseereja on nähty vähän, useimmat heistä kokoomuksen riveissä. Takavuosina pilapiirtäjä Kari Suomalainen pani sotilaskypärän kokoomushahmonsa päähän.

Puolustusvoimat on tehnyt vuosikymmeniä määrätietoista työtä sen eteen, että kaikki suomalaiset kokisivat armeijan omakseen. Mielipidekyselyjen mukaan siinä on myös onnistuttu. Tämä oikealta vasemmalle ulottuva laaja poliittinen yhteisymmärrys on Suomelle voimavara, jota kannattaa erityisesti nykyisessä tilanteessa vaalia.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.