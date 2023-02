Venäjän uhkailut käyttää ydinaseita Ukrainassa eivät ole uskottavia, koska ydinaseen käytön hyöty olisi Venäjälle kyseenalainen, mutta hinta valtava.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on pelotellut länsimaita Venäjän ydinaseilla.

Ydinaseita on käytetty Ukrainan sodassa molemmin puolin, vaikka yhtään pommia ei ole räjäytetty. Venäjä on esittänyt enemmän tai vähemmän suoria ydinaseuhkauksia pitääkseen lännen poissa Ukrainasta. Yhdysvallat taas on ilmoittanut, että ydinaseisiin turvautuminen johtaisi Venäjän kannalta ”katastrofaalisiin seurauksiin”. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen kutsuu tuoreessa raportissaan tätä peliä ”väkivallan diplomatiaksi”.

Ydinaseita pidettiin kylmän sodan aikana tuomiopäivän aseina, joiden käyttö olisi johtanut maailman tuhoutumiseen. Sen jälkeen Venäjällä ydinaseet on kytketty osaksi maan sotilasstrategiaa, jossa haluttu maa-alue vallataan nopealla iskulla, liitetään Venäjään ja suojataan saman tien maan ydinsateenvarjon alle.

Tätä strategiaa kokeiltiin menestyksellisesti Ukrainassa vuosina 2014–2015. Temppu yritettiin toistaa viime keväänä, mutta Ukrainan vastarinta sotki suunnitelmat. Nopean valtauksen sijasta Venäjä on juuttunut pitkään sotaan, johon ydinaseilla uhkailu ei Lavikaisen mukaan sovi, koska uhkailun tavoite on saavuttaa tavoite käyttämättä ydinasetta. Jos asetta joutuu käyttämään, siitä on melkein aina enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ukrainassa taistelukenttä on niin laaja ja hajanainen, ettei sotaa ratkaistaisi yhdellä tai useammallakaan ydinaseella. Venäjä voisi toivoa Ukrainan antautuvan, mutta sitä Ukraina ei luultavasti tekisi, koska Yhdysvallat on luvannut vastata Venäjän toimiin. Yhdysvaltojen olisi myös pidettävä sanansa, sillä perääntyminen tuhoaisi maan uskottavuuden liittolaisena. Lisäksi ydinasetta käyttämällä Venäjä saisi vastaansa Kiinan, Intian ja koko maailman.

Venäjän laskelmissa ydinaseen käytön hyöty olisi siis epävarma, mutta hinta varma ja korkea. Venäjän ei siis kannata asetta käyttää. Tämä ymmärretään niin Venäjällä kuin lännessäkin, eikä ydinasepelote siksi toimi Ukrainassa.

Epäonnistuminen on heikentänyt Venäjän strategiaa laajemminkin, koska nyt länsi tietää, että se voi jatkossakin vastustaa Venäjän hyökkäyssotia tavanomaisin asein. Sen sijaan oman maan puolustukseen ydinaseet ovat yhä uskottava pelote, mutta eihän Venäjän aluetta ole kukaan uhannutkaan – vaikka venäläiset ovatkin niin väittäneet.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.